Россиянку с черепно-мозговой травмой доставили из Гагры в больницу Сочи

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Бжания обсудил с министром спорта России восстановление спортивной инфраструктуры Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин приехал в Абхазию с рабочим визитом в четверг 5 августа. 45

Скончался заслуженный журналист Абхазии Отар Лакрба Отар Лакрба проработал на Абхазском телевидении более 30 лет, его заслуги были отмечены орденом "Ахьдз-Апша" III степени. 234