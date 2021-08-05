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Россиянку с черепно-мозговой травмой доставили из Гагры в больницу Сочи

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии оперативно отреагировали на просьбу медиков Гагрской больницы.

СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Медики МЧС Абхазии на спецавтомобиле доставили в 4-ю сочинскую больницу россиянку с черепно-мозговой травмой, сообщает пресс-служба спасательного ведомства.

Отмечается, что причиной травмы стал несчастный случай.

С просьбой о транспортировке пострадавшей к спасателям обратилось руководство Гагрской районной больницы.

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