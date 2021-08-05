Кабмин Абхазии установил предельную стоимость топлива

Продажа топлива на многих заправочных станциях Абхазии была приостановлена со среды 4 августа, что вызвало ажиотаж среди населения и большие очереди у действующих АЗС.

СУХУМ, 5 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Предельная оптовая стоимость бензина АИ-92 и дизельного топлива в Абхазии составит 51 рубль за литр и 53 рубля в розницу, такое решение принял Кабмин Абхазии в четверг 5 августа.

Вице-премьер, министр экономики республики Кристина Озган назвала эти меры непопулярными, но вынужденными в связи с ситуацией на топливном рынке России.

Она подчеркнула, что Абхазия закупает топливо в Российской Федерации, где наблюдается рост цен. Если не пересмотреть стоимость нефтепродуктов в стране, то это приведет к дефициту продукции.

При этом участники совещания отметили, что этого в Абхазии не произойдет, но, по словам премьер-министра Абхазии Александра Анкваб, стоит ожидать сокращение объемов топлива, которое выделяется госучреждениям.

Министр внутренних дел страны Дмитрий Дбар заявил, что он распорядился провести расследование сложившейся ситуации на топливном рынке Абхазии, так как у силовиков есть информация о том, что произошло все это искусственным путем.

Представители крупных топливных компаний отметили, что они уже работают в убыток и видят необходимость в пересмотре цен на нефтепродукты.

Во вторник 3 августа Кристина Озган доложила премьеру Александру Анкваб о вероятности возникновения дефицита топлива в республике из-за ситуации на топливном рынке в России.