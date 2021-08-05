Медикам и педагогам Абхазии повысят зарплаты в 2021 году

Кабинет министров Абхазии принял проект постановления "О повышении заработной платы основных категорий работников госучреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан в 2021 году".

СУХУМ, 5 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Основным категориям бюджетников повысят зарплаты в Абхазии, решение об этом приняли сегодня на заседании Кабмина.

Как уточнил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, цель такого решения связана с реализацией совместной договоренности и соглашения, которое было подписано между Абхазией и Россией 14 апреля 2015 года.

"Как известно, с 2015 года происходит поэтапное повышение размера оплаты труда отдельным категориям бюджетной сферы. Прежде всего это в системе здравоохранения, образования, культуры, научных учреждений, физической культуры и спорта. Текущий год, разумеется, не стал исключением", - сказал Делба.

По словам вице-премьера, в системе просвещения среднее повышение зарплат составит до 26% с 1 января текущего года, в системе здравоохранения - до 25%.

"Хочу обратить внимание, что это предельные значения среднего показателя. Это говорит о том, что средняя заработная плата составит именно столько, сколько указано в проекте, но она внутри может варьироваться в зависимости от выполняемой работы сотрудниками бюджетной сферы", - уточнил Делба.

Численность бюджетников, на которых распространяется повышение зарплат превысит семь тысяч человек: педагоги - 3527, педагоги дошкольных учреждений - 448, врачи - 718, средний медперсонал - 1725, младший медперсонал- 615.

Эти бюджетные ассигнования уже предусмотрены в проекте о внесении изменений в Республиканский бюджет и общий объем средств на эти цели составит 275 миллионов рублей, подчеркнул Делба.