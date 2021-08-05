Установлена стоимость бланков и вкладышей трудовой книжки в Абхазии

Проект постановления "О порядке реализации трудовых книжек и вкладышей" принял Кабинет министров Абхазии в четверг 5 августа.

СУХУМ, 5 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Стоимость трудовых книжек в Абхазии составит 260 рублей и 100 рублей будут стоить вкладыши к ним, постановил Кабинет министров республики на заседании в четверг 5 августа.

"21 июля было принято решение Кабинета министров, в котором давалось поручение Министерству финансов утвердить формы, осуществить мероприятия по размещению заказа трудовых книжек и вкладышей. Все было сделано. Стоимость бланков устанавливается на уровне 260 рублей за одну трудовую книжку и 100 рублей за вкладыш", - уточнил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.

Он добавил, что трудовая книжка, если ее не потеряли, приобретается один раз. При принятии решения профильное ведомство учло конъюнктуру стоимости, и все трудовые книжки передадут РУП "Абхазуниверсалторг" для реализации на территории Абхазии.

Вырученные средства от реализации без учета надбавки, максимум которой составит 30% с учетом НДС, поступят в доходную часть Республиканского бюджета, сказал вице-премьер.