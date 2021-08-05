17:36 05 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.17
  • EUR86.65
Поиск

Установлена стоимость бланков и вкладышей трудовой книжки в Абхазии

© Sputnik / Максим Богодвид
В Абхазии
Получить короткую ссылку
176 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/05/1032980530.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210805/1032980371/Ustanovlena-stoimost-blankov-i-vkladyshey-trudovoy-knizhki-v-Abkhazii.html

Проект постановления "О порядке реализации трудовых книжек и вкладышей" принял Кабинет министров Абхазии в четверг 5 августа.

СУХУМ, 5 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Стоимость трудовых книжек в Абхазии составит 260 рублей и 100 рублей будут стоить вкладыши к ним, постановил Кабинет министров республики на заседании в четверг 5 августа.

© Sputnik / Максим Богодвид
Трудовые книжки нового образца появятся в Абхазии

"21 июля было принято решение Кабинета министров, в котором давалось поручение Министерству финансов утвердить формы, осуществить мероприятия по размещению заказа трудовых книжек и вкладышей. Все было сделано. Стоимость бланков устанавливается на уровне 260 рублей за одну трудовую книжку и 100 рублей за вкладыш", - уточнил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.

Он добавил, что трудовая книжка, если ее не потеряли, приобретается один раз. При принятии решения профильное ведомство учло конъюнктуру стоимости, и все трудовые книжки передадут РУП "Абхазуниверсалторг" для реализации на территории Абхазии.

Вырученные средства от реализации без учета надбавки, максимум которой составит 30% с учетом НДС, поступят в доходную часть Республиканского бюджета, сказал вице-премьер.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Красный внутри, зеленый снаружи: международный день арбуза
Россия и Узбекистан провели совместные военные учения на полигоне Термез
График выплат российских пенсий в Абхазии: июль
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться