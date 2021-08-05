Кабмин Абхазии одобрил соглашение о безвизовом режиме для дипломатов с Венесуэлой

СУХУМ, 5 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Кабмин одобрил соглашение между Абхазией и Венесуэлой о безвизовом режиме для дипломатов и служащих на заседании в четверг 5 августа.

"Вашему вниманию представлен проект соглашения "О взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических или служебных паспортов между Правительством Республики Абхазия и Правительством Боливарианской Республики Венесуэла". Прошу вас поддержать это постановление, которое даст возможность владельцев дипломатических или служебных паспортов пребывать без визы на территории соответствующих стран в течение 90 дней", - сказал министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.

10 сентября 2009 года венесуэльский лидер Уго Чавес, как и обещал, во время визита в Москву заявил о признании независимости Абхазии Венесуэлой. Сразу после объявления этой новости тогдашний президент Абхазии Сергей Багапш ответил, что Абхазия всегда с надеждой смотрела на Венесуэлу и некоторые другие страны Латинской Америки. Он также поблагодарил дипломата Уго Чавеса за то, что тот "проникся идеей независимости Абхазии, за которую боролся абхазский народ на протяжении многих десятилетий".

В июле 2010 года Багапш был приглашен в Боливарианскую Республику. За всю современную историю Абхазии это был первый визит руководителя страны в заокеанскую республику. Тогда президент Чавес дал Абхазии огромную возможность в развитии бизнеса, но как отметил Максим Гвинджия, Абхазия этим не воспользовалась.

В январе 2019 года состоялся визит президента Абхазия в Венесуэлу. 10 января по приглашению Николаса Мадуро Рауль Хаджимба принял участие в инаугурации президента страны.

После признания суверенитета Абхазии Российской Федерацией в августе 2008 года последовали признания других стран. Первой из них стала республика Никарагуа, это произошло 10 сентября 2008 года. Позже ее примеру последовали Венесуэла, Вануату, Науру и Тувалу. В 2018 году Абхазию признала Сирия.