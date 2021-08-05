Скончался заслуженный журналист Абхазии Отар Лакрба

Отар Лакрба проработал на Абхазском телевидении более 30 лет, его заслуги были отмечены орденом "Ахьдз-Апша" III степени.

СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Заслуженный журналист Отар Лакрба скончался после заражения коронавирусной инфекцией в возрасте 63 лет, информацию подтверждают его коллеги по Абхазскому телевидению.

Отар Лакрба пришел в журналистику сразу после окончания Сухумского государственного педагогического института имени Горького и службы в Советской армии, он начал работать диктором и корреспондентом на Абхазском радио.

Затем, с 1987 года Лакрба работал старшим редактором Абхазского телевидения. В марте 1992 года он стал редактором информационных программ Абхазского телевидения, а с мая 1992 года – заведующим информационным отделом АГТРК. В 2000 году Лакрба был назначен главным редактором.

© Фото : из архива АТ и личных архивов сотрудников Оператор Анатолий Малания, журналисты Энвер Арджения и Отар Лакрба

С 2005 года Отар Лакрба работал главным редактором тематических программ. С 2012 по 2014 годы работал на должности заместителя исполнительного директора АГТРК и директором планирования и развития программ. В апреле 2020 года был назначен исполняющим обязанности гендиректора Абхазского телевидения.

Отар Лакрба был автором телепрограмм "Неделя", "Человек и мир", "Сила закона", "Повестка дня", был членом Общественной палаты.

Ему присвоено звание "Заслуженный журналист Республики Абхазия", награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени.