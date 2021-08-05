Правительство Абхазии изменило ставки вывозных таможенных пошлин и экспортных цен на лом черных металлов на заседании в четверг 5 августа.

СУХУМ, 5 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Экспортные ставки и вывозные пошлины на лом черных металлов выросли в Абхазии, решение об этом принял Кабмин Абхазии.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган предложила пересмотреть ставки вывозных таможенных пошлин и экспортных цен на лом черных металлов в связи с изменением закупочных цен.

"Хочу сказать, что соответствующее постановление Правительства об изменениях мы принимали в апреле этого года. Мы увеличивали ставки экспортных пошлин от 5 до 15 долларов и увеличивали стоимость также. В связи с текущим изменением цен мы предлагаем еще один этап увеличения ставки экспортной пошлины на 15 долларов - с 25 до 40 долларов за тонну, по второй категории с 90 до 135 долларов за тонну", - сказала Озган.

Она также предложила увеличить экспортную стоимость товара первой категории со 140 до 180 долларов, на вторую категорию установить цену не менее 340 долларов. Было 280 долларов.

Озган выразила надежду, что объемы экспорта лома существенно не снизятся по отношению к прошлому году, а доходы в бюджет увеличатся.