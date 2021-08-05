Бжания обсудил с министром спорта России восстановление спортивной инфраструктуры

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин приехал в Абхазию с рабочим визитом в четверг 5 августа.

СУХУМ, 5 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания принял в своей администрации министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина в четверг 5 августа.

"Я рад нашей встрече. Добро пожаловать в Абхазию! Хочу поблагодарить вас за то, что приехали, за ту поддержку, которую вы оказываете Абхазии, в частности Государственному комитету по делам молодежи и спорту. Благодаря вам наши футболисты играют в студенческой лиге, по вашему поручению приезжали специалисты, выезжали в Галский район, там, где была база гребного сорта. Если нам вместе удастся реанимировать этот проект, то это было бы здорово, конечно же", - подчеркнул глава государства приветствуя гостей.

Президент также поблагодарил министра спорта России за готовность предоставлять спортивное образование гражданам Абхазии в учебных заведениях Российской Федерации.

"Это очень важно, мы любим спорт, у нас очень много известных спортсменов, уроженцев Абхазии. Один из трехкратных олимпийских чемпионов Виктор Санеев - уроженец города Сухум, гордость советского и мирового спорта", - отметил Бжания.

Развитие Абхазии в области спорта имеет большие перспективы, уверен президент, при этом он добавил, что прошедшая война нанесла большой ущерб спортивной инфраструктуре республики.

"Известнейшая олимпийская база в Эшере не функционирует, мы будем рады, если мы сможем восстановить ее с вашей помощью. Мы создаем единую территорию социально-экономического развития, у нас в большом договоре написано, мы союзники, родные и близкие друг другу люди. Поэтому мы будем представлять то, чем мы располагаем", - сказал Аслан Бжания.

В беседе с министром спорта России президент Абхазии поздравил всех россиян с удачным выступлением на Олимпийских играх в Токио.

В ответ, министр спорта России Олег Матыцин поблагодарил Аслана Бжания за добрые слова и подчеркнул, что Россия и Абхазия продолжат сотрудничество в области спорта.

"Это очень важно, так как речь идет о здоровье человека, не только об олимпийских медалях, хотя это тоже значимая часть, которая демонстрирует успехи государства. Я с большой радостью и благодарностью принял приглашение, я здесь не был больше 35 лет", - заметил Матыцин.

Он также отметил, что многие олимпийские чемпионы тренировались на спортивной базе в Эшере, уникальные природные условия Абхазии позволяли им достигать самых высоких результатов.

Делегация министерства спорта России побывала на футбольном стадионе "Динамо" и на Республиканском стадионе.

"Объекты немного отличаются друг от друга, стадион "Динамо" совсем недавно введен в эксплуатацию, он абсолютно приспособлен для того, чтобы проводить там соревнования. Что касается Республиканского стадиона, то он нуждается в реконструкции, он не соответствует для проведения соревнований, тренировочного процесса. Будем думать, что можем сделать через механизм федераций, потому, что напрямую, к сожалению, возможностей нет оказывать содействие в реконструкции и строительстве. После олимпиады мы будем думать, что можно сделать через федерацию бокса, федерацию легкой атлетики", - подчеркнул глава Министерства спорта России.

Олег Матыцин отметил, что вопросы, которые обсуждаются в республике будут доложены правительству России для их дальнейшего решения.