"Сплошная Византия": Анкваб возмутился результатами проверок госучреждений

Вице-премьер, министр финансов Абхазии доложил коллегам на заседании Правительства об итогах проверок Контрольно-ревизионного управления за 2020 год.

О том, какие нарушения выявило Контрольно-ревизионное управление Минфина Абхазии, на какую сумму, в каких областях самые большие цифры и как на все это отреагировал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Нарушения и суммы

Выслушав доклад вице-премьера, министра финансов Владимира Делба о результатах проверок Контрольно-ревизионного управления страны, премьер-министр Александр Анкваб предупредил, что будет позволять себе "вольности", так как этот вопрос обсуждался вне повестки дня. Услышанное он охарактеризовал "сплошной Византией", древние жители которой могли бы еще "поучиться" у некоторых абхазских чиновников.

"Византия отдыхает. Я хочу так услышать, извините за слово "хочу", на что не имеют права министры, председатели Госкомитетов, директора предприятий в том, что связано с бюджетными деньгами, другими материальными ресурсами? Они имеют право обедать в ресторанах Сухума за бюджетный счет? Покупать на бюджетные деньги подарки, заказывать обеды в кабинеты? Давайте скажем об этом", - задался вопросами Анкваб.

"Горячие пирожки заказывать и так далее", - дополнила список руководителя вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

В докладе Делба сказано, что Контрольно-ревизионное управление Минфина Абхазии проверило 27 объектов в 2020 году на целевое и эффективное использование бюджетных средств. В результате этих проверок организация выявила нарушения на сумму 434 миллиона рублей.

"Среди которых большая часть относится к нарушениям, которые не являются прямо финансовыми и полностью не относятся к нецелевому использованию средств, однако такие нарушения, несомненно, тоже есть", - сообщил Делба.

Он также привел цифры - нарушения в области налогового законодательства составили 44 миллиона рублей, 56 миллионов рублей в области ведения бухгалтерского учета, более двух миллионов рублей – нарушения при использовании государственной собственности, нецелевое использование – 14,5 миллионов рублей, неэффективное использование денег – 33 миллиона рублей, иные нарушения – 282 миллиона рублей.

Делба подчеркнул, что после выявления этих нарушений были применены меры согласно бюджетному законодательству страны. В частности, Минкультуры ограничили доступ к финансовым ресурсам в объеме 3,2 миллионов рублей, Госкомспорту – на 5,6 миллиона рублей.

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб резко высказался по поводу всей этой ситуации и попросил Делба подробнее рассказать о том, как и почему произошли эти нарушения.

"Большая часть средств из общих нарушений наблюдается по договорам, которые были заключены, но результаты по ним так и не получены. Это такая характерная черта при использовании средств. Поэтому, обращая на это внимание, прежде всего, мера должна быть принята путем сокращения бюджетного финансирования", - сказал Делба.

Также в Минфин поступают результаты работы Контрольной палаты страны, и ведомство направляет предписания учреждениям, находящимся на бюджетном финансировании, для устранения нарушений, которых было немало, добавил он.

Предписания были выданы всем объектам, где зафиксировали нарушения и некоторые учреждения уже их устранили, но не все. Делба напомнил, что в 2020 году Федеральное казначейство России проверило целевое и эффективное использование средств российской финансовой помощи Абхазии.

По итогам проверок премьер-министр республики издал поручение руководителям центральных органов госуправления – Минобороны, Минздраву, МВД и УКС усилить контроль за целевым использованием средств и рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц, чьи действия привели к финансовым нарушениям.

Красная полоса

После доклада Делба премьер Абхазии Анкваб предложил открыто обсуждать действия представителей госучреждений в присутствии СМИ. Еще одним возможным действенным методом он видит "делегирование" чиновников в Контрольно-ревизионное управление для изучения инструкции по использованию бюджетных денег.

"Не важно, когда это было. Где красная полоса, которую нельзя пересекать или даже вообще к ней подходить нельзя? Нельзя в год покупать цветы на бюджетные 260 тысяч рублей. Тут в меру открывать бюро или веселого назначения, или не веселого. Меру надо ведь знать?", - сказал Акнваб.

Во время дискуссии возник вопрос у председателя Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации Беслана Кубрава, связанный с подходом проверяющих органов к каждому учреждению. По его словам, в случае с возглавляемой им организацией, контроль ведется четко, но ему непонятно, как могут быть нарушения на такие большие суммы, если такие же меры применяются в отношении других учреждений.

"В начале этого года я решил провести дезинфекцию, после того как некоторые мои сотрудники заболели коронавирусом. СЭС предъявила мне стоимость работы на 1000 рублей. Для этого я подготовил пять документов и поставил пять подписей. Если бы знал, я бы сам заплатил эти деньги, но все это, конечно правильно. Другой пример. Мне поручили сопровождать в Акармару группу с Кабинета министров. У нас легковая машина и решил заправить внедорожник. Бухгалтер на второй день мне сказал, что казначейство не пропустит дизтопливо, так как на балансе нет дизельного автомобиля. И они правы, но я никак не могу понять – такая жесткая норма на другие организации не распространяется?", - поинтересовался Кубрава.

Он выразил уверенность, что такой подход должен быть или в отношении всех организаций, или ни для кого.

Владимир Делба заявил, что исполнение бюджета через казначейскую систему обладает равными условиями ко всем организациям, в том числе, в случаях покупки топлива, мойки автомобилей, приобретения подарков.

Что касается выявленных нарушений КРУ, отметил вице-премьер, большая их часть выявляется при проведении последующего контроля.