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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 6 августа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (163)
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Sputnik Абхазия
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Погоду Черноморского побережья Абхазии формирует циклон с тропическими массами воздуха с юга.

СУХУМ, 5 авг - Sputnik. В пятницу 6 августа в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, удушливо жаркая погода, высокий уровень УФИ, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление – 753 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду. 

Температура воздуха ночью от + 20°С до +25°С, днем от +30°С до +35°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60 – 90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (163)

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