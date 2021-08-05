Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 6 августа

Погоду Черноморского побережья Абхазии формирует циклон с тропическими массами воздуха с юга.

СУХУМ, 5 авг - Sputnik. В пятницу 6 августа в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, удушливо жаркая погода, высокий уровень УФИ, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление – 753 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от + 20°С до +25°С, днем от +30°С до +35°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60 – 90%.