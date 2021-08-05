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Абхазскую боевую галеру доставили на озеро Рица

© Foto / facebook / Батал Джапуа
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210805/1032985162/Abkhazskuyu-boevuyu-galeru-dostavili-na-ozero-Ritsa.html

По пути из Карелии в Абхазию традиционную абхазо-адыгскую боевую галеру показали в Музее Востока в Майкопе.

СУХУМ, 5 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Реплику абхазо-адыгской боевой галеры доставили на озеро Рица, где она будет пришвартована, об этом на личной странице в Facebook сообщил автор чертежей, художник Батал Джапуа.

© Foto / facebook / Адгур Какоба
Абхазскую боевую галеру показали в Майкопе

Реплику абхазской боевой галеры построили по архивным чертежам в Петрозаводске по заказу руководства этнопарка "Апсны". Галеру успешно испытали на Онежском озере в верфи "Варяг". В длину судно достигает 14,5 метров, в ширину около 2,5 метров, установлены четырехметровая мачта и 14 весел. Галера сделана из карельской сосны и дуба, она может развить скорость до 12-14 километров в час с хорошо подготовленными гребцами. Рассчитана на 50 человек.

По пути в Абхазию галеру показали в Адыгее. 

Художник Батал Джапуа, работавший с чертежами галеры, рассказал Sputnik, что такие типы галер были характерны для абхазского и адыгского народов, они были в ходу еще 200 лет назад. Галер было несколько видов, они могли принять на борт до 200-300 человек.

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