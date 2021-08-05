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Более 120 новых случаев COVID-19 и три смерти зафиксированы в Абхазии за сутки

© Sputnik / Евгений Одиноков
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1440)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день достигло 22770. Выздоровели 18205 человек, зарегистрировано 323 смертей.

СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 446 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 128 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.

В Гудаутском ковидном госпитале произошло еще три летальных случая скончались две женщины 76 и 80 лет, а также мужчина 83 лет.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID - 19 в Абхазии

Сейчас в Гудаутской ЦРБ стационарное лечение проходят 176 пациентов, в тяжелом состоянии 42 человека, состояние здоровья 68 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, в Гагрской ЦРБ – 40, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1440)

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