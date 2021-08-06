Министр просвещения Абхазии рассказал, откроются ли школы 1 сентября

По последним данным, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии – 22770. Выздоровели 18205 человек, жизни 323 пациентов спасти не удалось.

СУХУМ, 6 авг – Sputnik. Будут открыты школы 1 сентября или нет еще неизвестно, так как эпидемиологическая ситуация меняется практически ежедневно, сказал в интервью Sputnik министр просвещения Абхазии Инал Габлия.

"Если ситуация с COVID-19 станет более благоприятной, и удастся остановить ее распространение, то мы получим разрешение на открытие школ в республике. Пока говорить об этом преждевременно", - отметил он.

Министр выразил надежду на то, что карантин не будет объявлен, и учебные заведения начнут работать своевременно. Однако если этого не произойдет, учителя и школьники по возможности будут использовать для обучения онлайн формат. Министерство просвещения распределило в большинство школ ноутбуки, которые могут быть использованы учителями, заметил Габлия.

"Нам помог международный фонд ЮНИСЕФ, также использовали свои возможности", - рассказал министр.

Он также подчеркнул, что министерство планирует провести второй этап этой работы, чтобы все школы были обеспечены ноутбуками.