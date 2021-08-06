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Министр просвещения Абхазии рассказал, откроются ли школы 1 сентября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210806/1032985826/Ministr-prosvescheniya-Abkhazii-rasskazal-otkroyutsya-li-shkoly-1-sentyabrya.html

По последним данным, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии – 22770. Выздоровели 18205 человек, жизни 323 пациентов спасти не удалось.

СУХУМ, 6 авг – Sputnik. Будут открыты школы 1 сентября или нет еще неизвестно, так как эпидемиологическая ситуация меняется практически ежедневно, сказал в интервью Sputnik министр просвещения Абхазии Инал Габлия.

"Если ситуация с COVID-19 станет более благоприятной, и удастся остановить ее распространение, то мы получим разрешение на открытие школ в республике. Пока говорить об этом преждевременно", - отметил он.  

Министр выразил надежду на то, что карантин не будет объявлен, и учебные заведения начнут работать своевременно. Однако если этого не произойдет, учителя и школьники по возможности будут использовать для обучения онлайн формат. Министерство просвещения распределило в большинство школ ноутбуки, которые могут быть использованы учителями, заметил Габлия.

"Нам помог международный фонд ЮНИСЕФ, также использовали свои возможности", - рассказал министр.

Он также подчеркнул, что министерство планирует провести второй этап этой работы, чтобы все школы были обеспечены ноутбуками.

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