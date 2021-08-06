Аварийное отключение электричества произошло на ТкуарчалГРЭС

СУХУМ, 6 авг - Sputnik. На Ткуарчалской ГРЭС произошло аварийное отключение, сообщает Черноморэнерго на странице в Facebook.
Отмечается, что на месте аварии работают соответствующие службы.
Часть Абхазии осталась без электричества примерно на полчаса утром в пятницу 6 августа из-за аварийного отключения.
СУХУМ, 6 авг - Sputnik. На Ткуарчалской ГРЭС произошло аварийное отключение, сообщает Черноморэнерго на странице в Facebook.
Отмечается, что на месте аварии работают соответствующие службы.
В начале августа на море в акватории Сухума были установлены ограничительные буи, но купающиеся нередко заплывают за них, пренебрегая правилами безопасности на воде.
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы – основные проблемы электроэнергетической отрасли Абхазии.
В пятницу 6 августа начинается официальный визит президента Республики Абхазия Аслана Бжания в Республику Южная Осетия, приуроченный к 13-йгодовщине событий августа 2008 года.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik