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Аварийное отключение электричества произошло на ТкуарчалГРЭС

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210806/1032986713/Avariynoe-otklyuchenie-elektrichestva-proizoshlo-na-Tkuarchal-GRES.html

Часть Абхазии осталась без электричества примерно на полчаса утром в пятницу 6 августа из-за аварийного отключения.

СУХУМ, 6 авг - Sputnik. На Ткуарчалской ГРЭС произошло аварийное отключение, сообщает Черноморэнерго на странице в Facebook.

Отмечается, что на месте аварии работают соответствующие службы.

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