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Гудаутская милиция нашла туристов, которые не выходили на связь с родственниками

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В настоящее время туристы продолжают свой отдых в высокогорье и намерены продолжить путешествие по Абхазии.

СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Сотрудники ОВД по Гудаутскому району установили место нахождения туристов из Санкт-Петербурга, которых искали родственники. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

Жительница Санкт-Петербурга, потеряв связь с дочерью и внучкой, которые находились на отдыхе в Абхазии, утром 6 августа обратилась за помощью в поиске родных в МВД Абхазии. В течение нескольких часов милиция установила маршрут отдыхающих и их место нахождения.

Путешествуя на личном авто, женщина с ребенком провели несколько дней на побережье Гудаутского района, ездили к водопадам в горах Ткуарчала, после чего отправились в Рицинское ущелье, откуда 4 августа уже пешим маршрутом проследовали к перевалу Пыв, выйдя из зоны сотовой связи.

Туристы продолжают свой отдых в высокогорье и собираются продолжить путешествие по Абхазии.

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