Одностороннее движение вводится на двух улицах Сухума

В связи с изменением дорожного движения в Сухуме на улицах будут установлены необходимые знаки.

СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Одностороннее движение будет организовано по улице Академика Марра от улицы Лакоба до улицы Ардзинба, а также по улице Званба на промежутке от Проспекта Аиааира до улицы Лакоба. Распоряжение об этом подписал глава администрации Сухума Беслан Эшба в пятницу 6 августа, сообщается на сайте столичной администрации.

Распоряжение вступает в силу через семь дней после опубликования в СМИ.

Соответствующим службам поручено установить необходимые дорожные знаки на улицах Марра, Лакоба, Званба, Ардзинба и Проспекте Аиааира.

Контроль над исполнением распоряжения мэра Сухума возложен на директора департамента по управлению транспортом и организации дорожного движения Тимура Абгадж.