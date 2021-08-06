Черноморэнерго предупредило об отключении света в Абхазии в субботу 7 августа

Отключение воздушной линии "Очамчыра 220" на два часа связано с проведением ремонтных работ.

СУХУМ, 6 авг - Sputnik. В субботу 7 августа с 05:00 до 07:00 утра будет отключена ВЛ "Очамчыра 220" для проведения ремонтных работ, сообщает Черноморэнерго.

Без подачи электроэнергии останутся все районы страны.

В связи с этим отключением плановые веерные отключения на 7 августа отменены.