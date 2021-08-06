Скончались еще три пациента Гудаутского ковидного госпиталя

Общее число выявленных зараженных коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 22888 человек. Зарегистрировано 326 летальных случаев. Выздоровели 18205 человек.

СУХУМ, 6 авг - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили еще 452 жителей в Абхазии, вирус выявился у 118 из них, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции.

Оперштаб сообщает также, что в Гудаутском ковидном госпитале за минувшие сутки скончались три пациента: женщина 80 лет, и двое мужчин 69 и 84 лет.

© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии

Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 169 пациентов, в тяжелом состоянии 39 человек, состояние здоровья 69 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, в Гагрской ЦРБ – 42, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.