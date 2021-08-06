00:26 07 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.13
  • EUR86.46
Поиск

Скончались еще три пациента Гудаутского ковидного госпиталя

© Sputnik / Евгений Биятов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1440)
76 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/05/1030884169.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210806/1032992107/Skonchalis-esche-tri-patsienta-Gudautskogo-kovidnogo-gospitalya-.html

Общее число выявленных зараженных коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 22888 человек. Зарегистрировано 326 летальных случаев. Выздоровели 18205 человек.

СУХУМ, 6 авг - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили еще 452 жителей в Абхазии, вирус выявился у 118 из них, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции.

Оперштаб сообщает также, что в Гудаутском ковидном госпитале за минувшие сутки скончались три пациента: женщина 80 лет, и двое мужчин 69 и 84 лет.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID - 19 в Абхазии

Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 169 пациентов, в тяжелом состоянии 39 человек, состояние здоровья 69 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, в Гагрской ЦРБ – 42, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1440)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Природное чудо Абхазии: лето в Рицинском национальном парке
Дороги, зоны отдыха и оползень: что изменилось на Рице
Обзор цен на рынке Сухума: август
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться