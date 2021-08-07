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Бжания: инвестор будет иметь в Абхазии те же преференции, что и в России

© Foto / пресс-служба Президента
В Абхазии
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Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе своего недавнего визита в Москву ответил на вопросы журналиста РБК Плюс Виктории Гилварг.

СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Абхазское законодательство поменяют в части создания для российского инвестора тех же преференций, которыми он пользуется в России, заявил в интервью РБК Плюс президент Абхазии Аслан Бжания.

"Мы будем свое законодательство менять в той части, чтобы российский инвестор, который будет вкладывать в экономику Абхазии, имел преференции, которые имеет в России", - отметил Бжания.

По словам главы государства, в последнее время возрос интерес инвесторов к Абхазии не только в туристической сфере, но и в сельском хозяйстве, в частности при возделывании субтропических культур.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Бжания: будем создавать для инвесторов комфортные условия

"Мы впервые реализуем проект по выращиванию голубики. Кстати, она у нас вырастает на 20 дней раньше, чем в Польше, а это имеет значение, потому что в эти 20 дней ее можно очень дорого продать", - рассказал абхазский лидер.

Он также поделился планами на заключение соглашения с крупной международной компанией, которая занимается выращиванием цитрусовых в Марокко и завозит в Россию.

Бжания рассказал, что власти Абхазии стараются снять излишние барьеры для развития частного предпринимательства, а также излишнее администрирование со стороны государства.

Президент подчеркнул, что в этом году существенно возрос поток туристов, и в Абхазии стараются создать благоприятные условия для этого. По словам Бжания, в ближайшие несколько лет совместными усилиями с российской стороной удастся решить одну из проблем, препятствующих росту турпотока в Абхазию - очереди на границе.

Еще одной проблемой для туристической отрасли президент назвал отсутствие морского и воздушного сообщения между Россией и Абхазией. Бжания отметил, что эти вопросы также обсуждались на самом высоком уровне, президентом России были даны поручения соответствующим ведомствам.

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