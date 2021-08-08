Принуждение Грузии к миру: что происходило в Абхазии в августе 2008 года

В ночь на 8 августа 2008 года грузинская армия напала на Южную Осетию, достичь желаемого результата по возвращению республики в состав Грузии не удалось.

На помощь пришла российская 58-я армия, президент России Дмитрий Медведев заявил о начале военной операции по принуждению Грузии к миру. Пятидневная война закончилась разгромом грузинских формирований, которые были вынуждены покинуть территорию Южной Осетии.

О том, какие события происходили в это время в Абхазии, как принималось решение об освобождении верхней части Кодорского ущелья от грузинских войск, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Как развивались события

О событиях августа 2008 года в интервью Sputnik рассказал Гарри Купалба, который в тот период занимал должность заместителя министра обороны Абхазии. Он отметил, что после окончания войны с Грузией в 1993 году вдоль границы с соседним государством были выставлены резервные подразделения вооруженных сил Абхазии.

"Но в верхней части Кодорского ущелья оставалась группировка грузинских войск, которая постепенно начала усиливаться. Руководство республики и Минобороны все время ставили вопрос о подготовке войсковой операции, чтобы очистить эту часть республики от войск Грузии и распространить юрисдикцию Абхазии на всей территории республики", - отметил Гарри Купалба.

Генеральный штаб Вооруженных сил Абхазии разработал план войсковой операции в Кодорском ущелье.

"Как вы знаете, в 1994 году в Москве было подписано соглашение о прекращении огня и разъединении сил. В восточной Абхазии была создана зона безопасности, зона ограничения вооружений. Согласно этому документу, в той части, где находились грузинские подразделения в Кодорском ущелье, располагались определенные посты. Грузинская сторона все эти годы засылала на территорию Абхазии диверсионные группы, которые совершали диверсии, как против мирного населения, так и подразделений, которые находились в восточной части", - подчеркнул бывший замминистра обороны республики.

По поручению первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, Минобороны проводило различные разведывательные операции в Кодорском ущелье.

"У нас были определенные контакты с вооруженными людьми из числа местного населения. В конечном итоге между нами и этими подразделениями было заключено джентльменское соглашение, дважды на площадке созданной в Галском районе в присутствии представителей ООН мы встречались с этой частью населения. Джентльменское соглашение предусматривало что на тот период, пока действует Московское соглашение, с территории Кодорского ущелья на остальную часть Абхазии не будут проникать диверсионные группы", - рассказал Купалба о ситуации, которая сложилась после Отечественной войны народа Абхази.

Планы по захвату Абхазии

До начала военных событий в Южной Осетии, Грузия планировала проведение войсковой операции на территории Абхазии.

"В мае 2008 года над территорией Абхазии участились полеты беспилотных летательных аппаратов. Мы неоднократно информировали миссию Организации объединенных наций, военных наблюдателей о тех нарушениях, которые имели место", - рассказал Гарри Купалба.

Для того, чтобы быть готовыми к худшему сценарию развития событий, абхазская армия проводила учения с участием резервных подразделений недалеко от верхней части Кодорского ущелья.

"Грузинская сторона предусматривала проведение войсковой операции на всей территории Абхазии, проводилась постоянная ротация тех подразделений, которые находились в верхней части Кодорского ущелья. Проводилась их активная подготовка. Разведывательное подразделение Минобороны имело полную информацию того, что там происходит. Они располагали как стрелковым вооружением, так и тяжелой техникой. Американские инструкторы обучали грузинских военнослужащих стрелковому, разведывательному, инженерному делу", - заметил бывший замминистра обороны Абхазии.

5 августа 2008 года в Абхазии приехал военный атташе посольства США, который встречался с министром обороны республики Мирабом Кишмария.

"Целью его приезда было выяснить, что будет делать Абхазия в случае начала боевых действий в Южной Осетии. Не только нам и осетинам, но и всему миру к тому времени уже было известно, что грузинская сторона не оставляет возможности мирного разрешения вопроса", - подчеркнул Купалба.

Боевые действия грузинская сторона сначала планировала провести в мае 2008 года в Абхазии.

"Фактически, большая война должна была начаться 9 мая, но благодаря вмешательству руководства Российской Федерации, на том этапе смогли остановить эту войну. Тогда грузины поменяли свою тактику и начали готовиться к проведению операции в августе в Южной Осетии", - рассказал он.

Война в Южной Осетии и освобождение Кодорского ущелья

Еще до начала войны в Южной Осетии, абхазские подразделения получили приказ по освобождению верхней части Кодорского ущелья от грузинских вооруженных формирований.

"Главнокомандующий вооруженными силами Абхазии Сергей Багапш за несколько часов до начала войны в Южной Осетии провел заседание военного совета. Были поставлены конкретные задачи Министерству обороны Абхазии", - поделился воспоминаниями Гарри Купалба.

Операция по освобождению территории республики состояла из двух частей – военная и психологическая.

"Конечно, хотелось все завершить очень быстро, но министр обороны Абхазии смог убедить главнокомандующего, что операцию надо начать после предварительной работы, которую нужно провести с грузинскими подразделениями, психологическую фазу операции. 10 числа министр обороны провел пресс-конференцию, на которой предъявил условия ультиматума грузинской стороне - если они к 12 числу не выведут свои подразделения, то они будут уничтожены. Мы имели возможность передать все наши требования грузинской стороне, они знали о начале нашей операции и в конечном итоге 10-11 августа они начали выводить свои подразделения по тому коридору, который определил министр обороны Абхазии", - восстановил хронологию событий Купалба.

После успешного проведения обстрела территории, на которой ранее находились войсковые подразделения Грузии, абхазская армия выдвинулась вперед.

"К исходу дня 12 августа к 18 часам мы вышли к государственной границе без потерь, так как грузинская сторона вывела свои подразделения", - подытожил Гарри Купалба.

В ночь с 7 на 8 августа грузинские войска начали полномасштабное вторжение в Южную Осетию. Перед этим Тбилиси планомерно нагнетал ситуацию в зоне грузино-осетинского конфликта, которая с 1992 года была зоной ответственности Смешанных сил по поддержанию мира (ССПМ).

Уже с первых чисел августа грузинские спецподразделения под прикрытием, а часто и при поддержке, грузинского миротворческого батальона из состава ССПМ резко усилили интенсивность артиллерийских обстрелов Цхинвала и ряда населенных пунктов в Цхинвальском и Знаурском районах республики. Против мирных жителей и сотрудников правоохранительных структур развязали "снайперскую войну".

Удару подверглись и российские миротворцы: расположение их батальона было практически разрушено огнем танков, количество жертв стремительно росло. Во второй половине 8 августа российское руководство приняло решение остановить кровопролитие. В Южную Осетию вошли подразделения 58 армии и ВДВ. Началась операция по принуждению к миру. Она завершилась 12 августа.

Чтобы не допустить повторения трагических событий, стоивших жизни более 380 человек, в их числе мирные жители и миротворцы, Россия 26 августа признала независимость Южной Осетии и Абхазии.