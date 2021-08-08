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Установлена личность российского туриста, погибшего в пещере Веревкина

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Российские спелеологи 3 августа нашли тело мужчины в пещере Веревкина в Абхазии на глубине около 1100 метров.

СУХУМ, 8 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Установлена личность российского туриста, погибшего в пещере Веревкина в Абхазии, рассказал Sputnik член правления Союза спелеологов России Евгений Снетков.

"Мы связались с поисковой организацией "Лиза Алерт", они посмотрели по своим базам данных, кто пропал, какие были объявления. Они нашли объявление о том, что разыскивается человек Козеев Сергей Игоревич, сам он из Сочи, он пропал в ноябре 2020 года", - подчеркнул он.

Установить личность удалось, благодаря тому, что спелеологи после спуска к телу погибшего подняли на поверхность его телефон и нашли там фотографии, которые совпали с фотографией из объявления.

"Он перестал выходить на связь 1 ноября 2020 года, погибший был так называемым мультитуристом, которые занимаются разными видами спорта, он увлекался горным туризмом, велосипедным туризмом. Вот он решил заняться спелеологией, но, к сожалению, выбрал сложную пещеру, что его и погубило", - отметил Евгений Снетков.

Снаряжение погибшего не соответствовало требованиям, необходимым для занятия спелеологией, сказал он.

"Тело еще находится в пещере в том же состоянии, в котором мы его нашли. Поднять его на поверхность безумно тяжело, очень сложно себе представить, как можно вытащить носилки с телом на поверхность. Там есть длинные и узкие части пещеры, где человек аккуратно может пролазить сам, также есть камнепадные участки, где просто запрещена работа более двух человек одновременно", - рассказал о сложностях Снетков.

© Foto / МЧС РА
Российские спелеологи нашли тело мужчины в пещере Веревкина в Абхазии

Несмотря на большие сложности с поднятием тела погибшего на поверхность, спелеологи не оставляют надежд сделать это.

"Ни наши, ни зарубежные коллеги не поднимали тело с такой сложной пещеры, мы сейчас думаем, как это сделать. У нас есть свои добровольные спасательные отряды, которые знают, что такое пещера, какое нужно снаряжение. От властей Абхазии мы получили разрешение приступить к операции по подъему тела, планируем где-то во вторник или среду начать. Но есть еще правовые аспекты, мы еще должны получить разрешение от российской прокуратуры, согласовав это с абхазской прокуратурой, поэтому это дело может затянуться", - говорит он.

Член правления Союза спелеологов России назвал две возможные причины гибели российского туриста в пещере Веревкина.

"Либо он сорвался и получил удар о веревку, что очень болезненно, или он просто не смог преодолеть сложный участок и завис на этой веревке, он мог переохладиться, так как в пещере льет вода, у него был неподходящий промокаемый комбинезон, ботинки тоже промокаемые. Температура в пещере всего 3-4 градуса тепла и когда человек мокрый, то силы у него быстро кончаются", - сказал Снетков.

Пещера Веревкина, расположенная на Гагрском хребте в Абхазии, считается самой глубокой в мире. В 2018 году во время очередной экспедиции российские спелеологи спустились до отметки в 2212 метров.

 

 

 

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