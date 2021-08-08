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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 9 августа

© Sputnik / Леон Адлейба
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (165)
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Sputnik Абхазия
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Погоду Черноморского побережья Республики Абхазия будет определять антициклон с северо-запада.

СУХУМ, 8 авг - Sputnik. В понедельник 9 августа в Абхазии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду. 

Температура воздуха ночью от + 20°С до +25°С, днем от +28°С до +33°С.

Температура морской воды +28°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60 – 80%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (165)

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