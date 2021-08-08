Целевая программа по развитию сельского хозяйства стартует в Сухумском районе

СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Администрация Сухумского района реализует целевую государственную программу по развитию сельского хозяйства, об этом пишет агентство Апсныпресс.
Проект разделен на два этапа и предусматривает закладку многолетних фруктовых насаждений.
"На первом этапе мы определим участников программы. При администрации создана комиссия, которая будет рассматривать заявки и документы, поступающие от претендентов, она будет принимать решение об одобрении или отказе заявок", - рассказал Апсныпресс заведующий отделом сельского хозяйства Администрации района Дамей Тужба.
На втором этапе начнется финансирование. По словам Тужба, источником станут бюджетные средства района, заложенные на развитие сельского хозяйства в 2021 году.
Всего на реализацию программы выделяется четыре миллиона рублей.
"В рамках одного проекта предполагается закладка многолетних насаждений на земельном участке площадью не более одного гектара", - отметил Тужба.
Претендент на участие в целевой программе должен:
- быть жителем Сухумского района,
- фактически проживать в сельской местности,
- подать письменную заявку в Администрацию в установленные комиссией сроки,
- предоставить краткое описание проекта и затраты на него,
- предоставить анализ почвы земельного участка, на котором предполагается закладка многолетних насаждений с описанием соответствия выбранной культуры участку,
- подготовить соответствующий перечень документов, список которых будет опубликован на официальном сайте Администрации Сухумского района.
Программа рассчитана на год и должна быть реализована в 2021 году.