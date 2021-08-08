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Целевая программа по развитию сельского хозяйства стартует в Сухумском районе

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Реализация государственной программы рассчитана на год и должна быть завершена в 2021 году.

СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Администрация Сухумского района реализует целевую государственную программу по развитию сельского хозяйства, об этом пишет агентство Апсныпресс

© Sputnik
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Проект разделен на два этапа и предусматривает закладку многолетних фруктовых насаждений.

"На первом этапе мы определим участников программы. При администрации создана комиссия, которая будет рассматривать заявки и документы, поступающие от претендентов, она будет принимать решение об одобрении или отказе заявок", - рассказал Апсныпресс заведующий отделом сельского хозяйства Администрации района Дамей Тужба.

На втором этапе начнется финансирование. По словам Тужба, источником станут бюджетные средства района, заложенные на развитие сельского хозяйства в 2021 году.

Всего на реализацию программы выделяется четыре миллиона рублей.

"В рамках одного проекта предполагается закладка многолетних насаждений на земельном участке площадью не более одного гектара", - отметил Тужба.

Претендент на участие в целевой программе должен:

  • быть жителем Сухумского района,
  • фактически проживать в сельской местности,
  • подать письменную заявку в Администрацию в установленные комиссией сроки,
  • предоставить краткое описание проекта и затраты на него,
  • предоставить анализ почвы земельного участка, на котором предполагается закладка многолетних насаждений с описанием соответствия выбранной культуры участку,
  • подготовить соответствующий перечень документов, список которых будет опубликован на официальном сайте Администрации Сухумского района.

Программа рассчитана на год и должна быть реализована в 2021 году.

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