"Передайте за проезд!": что будет с тарифами на общественном транспорте Сухума

По решению Правительства Абхазии от 5 августа 2021 года, предельная оптовая стоимость бензина АИ-92 и дизельного топлива составила 51 рубль за литр, в розницу эти виды топлива будут стоить 53 рубля за литр.

СУХУМ, 9 авг – Sputnik. Стоимость проезда на общественном транспорте всегда увеличивается при росте цен на топливо, но не всегда это надо делать быстро, сказал в интервью радио Sputnik начальник Сухумского автотранспортного предприятия Леонид Шулумба.

"По нашим расчетам, стоимость на топливо должна была повыситься в два этапа, первый этап в три рубля, второй этап в два рубля. Мы ожидали подъем цены на топливо где-то на пять рублей, но на сегодняшний день стоимость на топливо увеличилась больше чем мы предполагали", - подчеркнул он.

При этом резкого увеличения за проезд в общественном транспорте в Сухуме вряд ли стоит ждать, заметил Шулумба.

"Летний сезон в разгаре, и я не думаю, что все пойдут на увеличение цен на проезд. Государство должно подготовиться и, исходя из расчетов, принимать решение. Вероятнее всего, подъем цен за проезд будет, мы ощущаем, что это неизбежно", - рассказал он.

По словам Шулумба, в связи с тем, что цена на топливо увеличилась, Сухумское автотранспортное предприятие будет обращаться в столичную администрацию с просьбой об увеличении дотаций на приобретение дизельного топлива.

"Та дотация, которая есть на сегодняшний день, не позволяет нам приобрести масла, фильтры и накладки. У нас есть средства только на топливо и то нам не хватает. Я думаю, что этот вопрос будет решен. Подорожало не только топливо, но и расходные материалы для автотранспорта", - сказал Шулумба.

При этом он заметил, что есть категории, которые не оплачивают за проезд в общественном транспорте.

"Это инвалиды войны, школьники и другие категории. Транспортные предприятия всегда были дотационными, они никогда не были прибыльными по той причине, что цену за проезд регулирует государство. При этом, оно обеспечивает компенсацию части выпавших доходов и именно оттуда складывается понятие – дотационное предприятие. Если государство сможет изыскать средства на компенсацию по выпавшим доходам, то я думаю цены за проезд можно оставить на том уровне, на котором они сейчас есть. Речь идет о компенсации по перевозке топлива, расходных материалов, это не маленькие средства", - отметил он.

На сегодня, проезд на общественном транспорте в Сухуме – троллейбусе стоит пять рублей, на автобусе – 10 рублей. Благодаря дотациям государства цены пока держатся на том же уровне, подчеркнул руководитель Сухумского автотранспортного предприятия.