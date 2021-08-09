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На платформе "Гума" откроется выставка картин в поддержку Габриэля Пацурия

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Спасем жизнь вместе (182)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210809/1033007989/Na-platforme-Guma-otkroetsya-vystavka-kartin-v-podderzhku-Gabrielya-Patsuriya.html

В середине июля группа активистов открыла на заброшенной железнодорожной станции "Гума" в Сухуме арт-площадку для проведения культурно-деловых мероприятий. Новое место уже успело полюбиться горожанам.

СУХУМ, 9 авг - Sputnik. На культурно-деловой платформе "Гума" 10 августа откроется выставка-продажа картин сухумских художников, часть вырученных средств будет направлена на сбор в поддержку Габриэля Пацурия со СМА, сообщает культурно-благотворительный фонд "Ашана".

© Foto / предоставила Мактина Шакая
Укол спасения: "Ашана" открыл сбор средств на лечение Габриэля Пацурия

"Ашана" открыла сбор на лечение полуторагодовалого Габриэля Пацурия в конце июля, мальчик страдает редким генетическим заболеванием - спинальной мышечной атрофией, которая постепенно приводит к ослабеванию мышц по всему телу, даже тех, которые отвечают за дыхание и глотание. Спасти ребенка может укол самого дорого лекарства в мире - "Золгенсмы", стоимостью более 150 миллионов рублей.

Сделать укол нужно, пока мальчику не исполнится два года и его вес не превысит 13 килограммов. Габриэлю уже полтора года и весит он 11 килограммов, поэтому помощь необходима срочно. По данным от 8 августа, на лечение мальчика собрано чуть более 15,5 миллионов рублей.

Команда "Гумы" приняла решение присоединиться к сбору денег в поддержку Габриэля. Выставка откроется в 19:00. В мероприятии предусмотрена развлекательная программа для детей, приглашены аниматоры и диджей, будет организован летний кинотеатр и фудкорт.

Кроме того, на станции будет установлена копилка добра, чтобы каждый желающий мог внести свои пожертвования на спасение мальчика.

Темы:
Спасем жизнь вместе (182)

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