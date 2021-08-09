"Забывчивые" показания: заседание суда по делу о тройном убийстве в Сухуме

В рамках рассмотрения уголовного дела о тройном убийстве на набережной Сухума в ноябре 2019 года, в суде допросили свидетелей по фактам угона автомобилей, обнаруженных во время оперативных мероприятий по делу о похищении Мерцхулава.

В тройном убийстве на набережной Махаджиров обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, братья Демур и Дато Ахалая и Аслан Блабба. Так как Эрику Чкадуа также вменяется обвинение в угоне двух автомобилей, дела эти объединили в один судебный процесс. В понедельник 9 августа в стенах СГБ Абхазии допросили пятерых свидетелей, трое из которых – сотрудники милиции и двое соседи Чкадуа.

Бадри Есиава, Sputnik

Заявление и забывчивость

Председательствующий судья Верховного суда Майя Квициния зачитала заявление потерпевшего Дато Басария из Сухума, у которого в 2018 году угнали автомобиль марки Lexus, фигурирующий в деле о похищении Омара Мерцхулава.

В своем заявлении Басария написал, что в связи с состоянием здоровья он не может присутствовать на процессе и попросил огласить его показания, которые он давал во время предварительного следствия.

Стороны обвинения и защиты сошлись во мнении о необходимости соблюдения полноты судебного следствия, и веских причин для отсутствия Басария они не увидели, так как никаких медицинских справок о самочувствии он не представлял.

Коллегия судей приняла во внимание заявление потерпевшего, но все же перешла к рассмотрению дела без его участия. Судья Квициния уточнила, что Басария уведомят о дате проведения следующего заседания.

В качестве свидетеля в деле об угоне другой иномарки, принадлежащий жителю села Алахадзы Джамала Цаава, выступил участковый пицундского отделения УВД по Гагрскому району Руслан Хагуш. Он рассказал, что Цаава обратился в милицию с заявлением об угоне его Mercedes-Benz в 2019 году, но само преступление произошло двумя годами раннее.

На вопрос, почему он не обратился в правоохранительные органы раньше, по словам милиционера, потерпевший ответил, что он пытался найти транспорт своими силами, но сделать это ему не удалось.

Хагуш собрал, зарегистрировал первичный материал и передал в отдел дознания УВД города Гагра. По словам участкового, Мерседес вернули владельцу примерно через год после обращения в милицию, после чего он его продал. Детали того, где и как автомобиль был найден, ему неизвестны.

Участковый отдела Внутренних дел по Сухумского району Рустам Джантемиров на тот момент занимал должность старшего уполномоченного и был одним из тех, кто оказывал содействие центральному аппарату уголовного розыска МВД Абхазии в расследовании дела о похищении Омара Мерцхулава.

"Нам пришло указание провести осмотр гаражных строений, расположенных в совхозе "Субтропики" в селе Гумиста. Также было указание выявить гаражи, принадлежащие семье Чкадуа", - отметил Джантемиров и уточнил, что гаражи эти находятся примерно в полутора километрах от места похищения.

Он также добавил, что в двух гаражах у многоквартирного дома, где проживает семья Чкадуа, обнаружили два автомобиля – Mercedes-Benz и внедорожник марки Lexus.

В Mercedes-Benz нашли огнестрельное оружие и боеприпасы, а в салоне второго автомобиля проблесковый маячок.

У обвинения, защиты и представителей одной из потерпевшей стороны по фамилии Шамба (родственники убитого на набережной Сухума Астамура Шамба - ред.) возникли ряд уточняющих вопросов, но на многие из них свидетель ответить затруднился. Объяснил он это тем, что с годами многое забылось.

Представитель гособвинения Даур Амичба был недоволен такими пробелами в показаниях и обратил внимания на некоторые противоречия. С разрешения суда и согласия коллег он зачитал письменные показания Рустама Джантемирова следователю Генпрокуратуры в декабре 2020 года.

"17 апреля 2019 года на подведомственной нам территории в селе Гумиста Сухумского района произошло похищение гражданина Мерцхулава в ночное время суток. По данному факту оперативными сотрудниками ОВД по Сухумскому району незамедлительно начались проводиться розыскные мероприятия на установление лиц, совершивших преступление. Также была информация, что преступники совершили похищение на автомобиле Лексус модели "джип" с проблесковым маячком. 18 апреля 2019 года нам было поручено установить гаражные боксы, принадлежащие семье Чкадуа, а именно Чкадуа Юрию Грантовичу, расположенные в госхозе "Субтропики" в селе Гумиста, в связи с тем, что его сын Эрик Чкадуа подозревался в похищении Мерцхулава", - написал в показаниях Джантемиров.

В показаниях также уточняется, что к моменту его приезда вместе с коллегами в село Гумиста там уже находились сотрудники управления уголовного розыска и отец Эрика Чкадуа, который вел себя совершенно спокойно.

Для обследования гаража, находящегося напротив многоквартирного дома, в котором проживает семья Чкадуа, пригласили двух понятых. Отец подозреваемого не отрицал, что гараж этот принадлежит ему, и он открыл его собственным ключом. В том помещении обнаружили автомобиль Mercedes-Benz темно-зеленого цвета, который в народе называют "лупатым", с абхазскими госномерными знаками М780ХХ.

На вопрос кому принадлежит автомобиль, согласно показаниям Джантимирова, Юрий Чкадуа ответил, что его сыну.

"В ходе обследования и осмотра автомобиля были изъяты три автомата, магазины с боеприпасами, отдельно россыпью патроны, пистолетные патроны в магазине, одна граната РГД с запалом и вещи в виде камуфлированной формы – куртки, брюки, две пары перчаток, несколько масок с прорезями для глаз, гражданская куртка черного цвета и бейсболка. В багажном отделении обнаружили номерные знаки О116НН 190RUS. Кроме того, в машине были обнаружены и изъяты отпечатки пальцев", - зачитал показания участкового Даур Амичба.

Второй гараж, которым, по информации милиционеров, тоже пользовался Юрий Чкадуа, расположен в 50 метрах от гаража, где нашли Мерседес. Чкадуа предложили его открыть, но он ответил, что помещение это ему не принадлежит, и у него нет ключей. Навесной замок был вскрыт сотрудниками правоохранительных органов в присутствии главы местной администрации и понятых.

Внутри находился автомобиль Lexus GX белого цвета с абхазскими государственными номерными знаками М251ЕА. Оружия и боеприпасов в нем не оказалось, но между сиденьями нашли проблесковый маячок. Сняли отпечатки пальцев. Юрий Чкадуа сказал, что не знает, кому принадлежит этот транспорт.

"После этого, примерно в течение недели, нам стало известно о том, что Mercedes и Lexus, обнаруженные в гаражах, находившиеся в пользовании семьи Юрия Чкадуа, в угоне. При этом, мне точно известно, что автомобиль Lexus GX белого цвета был угнан в 2018 году в Сухуме и принадлежит Дато Басария. Более добавить нечего", - привел текст показания Джантемирова обвинитель. Сам свидетель согласился с тем, что все это соответствует действительности.

Сторона обвинения поинтересовалась, удалось ли найти доказательства того, что гараж, в котором обнаружили Lexus, принадлежит семье Чкадуа. На это свидетель ответил, что была только оперативная информация об этом. Ни соседи, ни семья Чкадуа этого не подтвердила.

Старший оперуполномоченный Уголовного розыска УВД по Сухумскому району Мераб Кварацхелия участвовал в мероприятиях по установлению местонахождения похищенного Омара Мерцхулава и личностей преступников, а также был одним из тех, кто провел осмотр гаражей в селе Гумиста, но его показания не особо пролили свет на события апреля 2019 года.

Ответить на многие вопросы обвинения и защиты он не сумел, ссылаясь на то, что он плохо помнит детали двухлетней давности. Представителю гособвинения пришлось снова зачитать показания, которые были даны Кварацхелия во время предварительного следствия. Они не противоречили показаниям другого свидетеля Рустама Джантемирова.

Что видели соседи

В качестве свидетеля перед судом также предстал сосед семьи Чкадуа Демур Куправа. Он вспомнил, что в день осмотра гаражей милиционерами он был на дне рождения по соседству.

"Мы сидели за столом и меня позвали сотрудники (милиции - прим.) и стали интересоваться по поводу гаражей. Заглядывали во все гаражи, попросили открыть и показать мой гараж, который сзади наших домов", - рассказал Куправа и добавил, что в гараже Юрия Чкадуа правоохранительные органы обнаружили автомобиль марки Mercedes-Benz темного цвета.

После того, как милиция приступила к обыску, Куправа ушел домой. То, что в том автомобиле нашли оружие, маски, он узнал из телевизионных новостей. Что касается поведения и состояния Юрия Чкадуа, по словам свидетеля, он был грустным и сопротивление милиционерам не оказывал.

Свидетель никогда не видел, что кто-то пользуется гаражом, где обнаружили Lexus, как и некоторыми другими гаражами в том дворе. По его словам, эти гаражи считаются бесхозными, но на них висят замки, до войны они принадлежали старым жителям. Саму иномарку и посторонних людей на территории гаражей он раньше тоже не видел.

Как отметил Куправа, подсудимый Эрик Чкадуа периодически приезжал в село, где у него была собака. Он ее кормил и дрессировал. Ездил в основном на такси или автомобиле матери. Собственного транспорта у него не было. Уходом за собакой также занимались его родители.

Жительница совхоза "Субтропики" Светлана Джебарова из всех подсудимых знакома только с Эриком Чкадуа. По ее словам, между их семьями всегда были добрые и приятельские отношения.

Джебарова – медик и к ней часто обращаются за помощью соседи. Семья Чкадуа в этом смысле не исключение. Окна ее квартиры выходят на те гаражи, но ничего подозрительного в том месте она не наблюдала.

О том, что там работали милиционеры и шел обыск, она узнала из звонка от пациентов, которые в тот момент проезжали мимо. Подробности ей стали известны утром в беседе с соседями во дворе.

Она также подтвердила, что Эрик Чкадуа почти всегда ездил на белом внедорожнике, принадлежащем его матери.

Гособвинитель Даур Амичба подчеркнул, что многие свидетели не приходят в суд безо всяких на то веских причин. В связи с этим он обратился к суду с ходатайством об обеспечении принудительного привода на следующее заседание пяти свидетелей обвинения и одного потерпевшего, которых он назвал поименно.

Очередное судебное заседание по этому делу назначено на 13:00 17 августа.

22 ноября 2019 года на набережной Махаджиров в Сухуме у ресторана "Сан-Ремо" произошла стрельба в результате погибли двое мужчин - Астамур Шамба и Алхас Авидзба, сотрудница ресторана Доминика Акиртава скончалась от полученных ранений спустя 12 дней.