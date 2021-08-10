В Сухуме открылась научная конференция, посвященная 80-летию Олега Бгажба

СУХУМ, 10 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международная научная конференция "Северо-западный Кавказ и Причерноморье в древности и средневековье", посвященная 80-летию археолога, доктора исторических наук, профессора, академика АНА Олега Бгажба, открылась в Абхазском институте гуманитарных исследований во вторник 10 августа.

"Значимость вклада Олега Хухутовича в кавказоведение сложно переоценить, его перу принадлежат работы по истории древней, античной и ранней средневековой Абхазии. Он автор 150 публикаций, 15 фундаментальных монографий, учебных пособий и учебников для школ и вузов. Академик Бгажба является председателем диссертационного совета института и председателем археологической комиссии президиума Академии наук Абхазии. Это далеко не полный перечень сфер деятельности юбиляра, который позволяет понять масштаб его личности, многогранной научной деятельности", - сказал, открывая научную конференцию, директор АбИГИ Арда Ашуба.

Академик АНА, спикер Парламента Валерий Кварчия подчеркнул, что Олег Бгажба сделал очень много для развития абхазской историографии.

"Мы его очень ценим, я рад, что он и сегодня в форме и готов вместе с сотрудниками института продолжать работать во благо науки. Я хочу от себя лично как младший коллега, который его очень уважает поздравить его с юбилеем, пожелать долгих лет жизни. В таком возрасте абхазам вручали алабащу (посох – ред.) в знак того, что он уже зрелый мужчина, и что у него все впереди", - сказал он.

Советник президента Абхазии по науке и культуре Нугзар Логуа зачитал поздравительный адрес главы государства.

"Поздравляю вас с 80-летним юбилеем. Всю сознательную жизнь вы посвятили науке, внесли неоценимый вклад в изучение истории нашей страны. Благодаря проведенным вами археологическим исследованиям, многочисленным трудам, стало многое известно о жизни наших предков", - говорится в частности в поздравлении.

Международная научная конференция "Северо-западный Кавказ и Причерноморье в древности и средневековье", в которой принимают участие абхазские и российские ученые будет проходить два дня 10 и 11 августа.

Олег Бгажба родился в известной интеллигентной семье, его отец Хухут Бгажба – крупный ученый-языковед, литературовед, основоположник абхазской литературной критики, а дед Соломон Бгажба – герой, о котором народ сложил песню. Олег Бгажба с золотой медалью окончил 10-ю Горскую школу в Сухуме и поступил на историко-филологический факультет СГПИ имени Горького. Завершив учебу в вузе с красным дипломом, в 1967 году поступил в аспирантуру Института археологии Академии наук СССР.

В 1968 году Олег Бгажба пришел работать в отдел археологии Абхазского института языка, литературы и истории имени Гулиа (ныне - Абхазский институт гуманитарных исследований - ред), позже он стал заведующим отделом истории в этом институте. Более 25 лет преподает в АГУ. Автор учебников по истории Абхазии.

В 1972 году Олег Бгажба защитил кандидатскую диссертацию на тему "Материальная культура средневековой Абхазии. VI–XIII вв." , в 1995 году - докторскую на тему "История железообрабатывающего производства в Западном Закавказье нач. I тыс. до н. э. – середина II тыс. н. э" в Москве в институте археологии РАН.