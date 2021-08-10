Глава "Аруаа" призвал граждан Абхазии готовиться к акциям протеста в октябре

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Руководитель "Аруаа" Тимур Гулия призвал граждан Абхазии готовиться к акциям протеста к концу октября, сообщает корреспондент с места.

При этом Гулия отметил, что планов по захвату администрации президента и других правительственных объектов нет.

Акцию протеста решили провести в октябре, чтобы не собирать много людей в условиях сложной эпидемиологической ситуации, которая сложилась на сегодняшний день в стране

По его словам, акция протеста пройдет у здания Государственной филармонии, там будет озвучено требование по увольнению министра экономики и руководителя Абхазского телевидения, по причине того, что они не справляются со своими обязанностями.

Тимур Гулия подчеркнул, что в республике много проблем, с решением которых государство не справляется - это энергетический кризис, эпидемиологическая ситуация и многое другое.

Он отметил, что с одной стороны государство объявило об ограничительных мерах, с другой стороны в республике разгар экскурсионной деятельности и меры безопасности не соблюдаются.

Член "Аруаа" Темур Надарая раскритиковал позицию государства в вопросах роста цен на топливо. По его словам, властями для урегулирования этой проблемы, ничего не было предпринято. Он отметил, что сократить рост цен на топливо, можно было бы, урезав ввозной НДС. При этом компенсировать потери от сокращения ввозного НДС, позволил бы рост потребления топлива в республике.