Прогноз погоды в Абхазии на среду 11 августа

Погода Черноморского побережья Абхазии во вторник будет находиться под влиянием южного циклона и прохождением холодного атмосферного фронта.

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. В среду 11 августа в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами ночью и к концу дня пройдут сильные ливневые дожди с грозой, днем местами возможен кратковременный дождь, ночью и утром туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление – нестабильное.

Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем +26°С до +31°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды слабое и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.