17:43 10 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.60
  • EUR86.36
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на среду 11 августа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (167)
171 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/07/1b/1032916253.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210810/1033013414/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-sredu-11-avgusta--.html

Погода Черноморского побережья Абхазии во вторник будет находиться под влиянием южного циклона и прохождением холодного атмосферного фронта.

СУХУМ,  10 авг - Sputnik. В среду 11 августа в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами ночью и к концу дня пройдут сильные ливневые дожди с грозой, днем местами возможен кратковременный дождь, ночью и утром туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление – нестабильное.

Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С,  днем +26°С до +31°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды слабое и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (167)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Братский визит: рабочая поездка Аслана Бжания в Южную Осетию
Пожары в Греции: как тушат огонь в северной части острова Эвия
Как правильно выбрать арбуз
Как правильно выбрать спелый и сочный арбуз
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться