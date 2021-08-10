Прогноз погоды в Абхазии на среду 11 августа

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. В среду 11 августа в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами ночью и к концу дня пройдут сильные ливневые дожди с грозой, днем местами возможен кратковременный дождь, ночью и утром туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем +26°С до +31°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70 – 90%.