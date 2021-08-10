Энергетика, топливо и COVID-19: представители "Аруаа" дали пресс-конференцию

В ходе пресс-конференции ветераны "Аруаа" призвали к акции протеста в конце октября из-за энергетического и топливного кризиса в стране.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Акции протеста

Открывая пресс-конференцию, руководитель "Аруаа" Тимур Гулия напомнил, что более месяца назад организация сделала заявление о неприемлемости веерных отключений электричества в летний и осенний период.

"Мы тогда заявили, что если в течение месяца власти не найдут решение проблемы, мы призовем народ к акциям протеста. Люди спрашивают нас, почему мы медлим и не призываем народ к протестам, некоторые обвиняют нас в слабости и отсутствии принципиальности. Другие говорят, что в стране все хорошо, а вы "Аруаа" все превращаете в политику", - заметил он.

Продолжая свою мысль, Гулия сказал, что к отключениям электроэнергии добавился еще один кризис – топливный.

"Вы знаете, что цены на топливо в этом году увеличились почти до 30%, такого повышения за столь короткий промежуток времени не бывало никогда, ни после войны, ни даже в советское перестроечное время. Другая большая беда - это пандемия, которая приобрела невиданный размах. В мае на брифинге мы предупреждали власть и просили хотя бы ввести термометрию на КПП Псоу, но этот призыв, к сожалению, остался без внимания", - подчеркнул руководитель "Аруаа".

В связи с тем, что ситуация во всех сферах жизнедеятельности ухудшилась он обратился ко всем сторонникам, ветеранам войны, многонациональному народу с призывом готовиться к акциям протеста в конце октября.

"Сразу хочу сказать, что никаких штурмов и захватов зданий мы не планируем и категорически против таких действий. Но власть настолько поверила в свою безнаказанность, что мы должны высказать свое мнение. Мы собираемся на площади у филармонии и проведем митинг, на котором будут озвучены наши требования. В частности мы будем требовать отставки министра экономики и главы Абхазского государственного телевидения. Эти чиновники на наш взгляд делают все возможное и невозможное, чтобы разделить общество, посеять раздор и ненависть в нашем народе. Оскорбление сторонников оппозиции, введение цензуры стали нормой для нашего национального телевидения", - заявил Гулия.

Акцию протеста решили провести в октябре, чтобы не собирать много людей в условиях сложной эпидемиологической ситуации, которая сложилась на сегодняшний день в стране.

"Хотим еще раз напомнить о том, что решение о легализации криптобизнеса лоббировала министр экономики Кристина Озган. Она даже подсчитала, сколько заработает государство, а теперь внимание вопрос, где миллионы. Нам говорят, что правительство не успело никому выдать лицензии, но это решение спровоцировало ажиотаж на рынке и за полгода в страну было завезено 45 тысяч единиц оборудования для майнинга", - сказал руководитель "Аруаа".

Тимур Гулия выразил уверенность в том, что у руководства нет программы развития экономики и плана выхода из кризиса, в том числе энергетического.

"За полтора году у власти президент не обратился к Парламенту и не изложил свое видение на внешнюю и внутреннюю политику", - заявил он.

Пандемия и борьба с ней

Тимур Гулия коснулся вопроса, связанного с непростой эпидемиологической ситуацией в стране.

"В Гудаутском госпитале ежедневно умирают люди, в Краснодарском крае почти пять миллионов населения, но там в день заболевает столько же, сколько в Абхазии. Кроме введения ограничительных мер в крае, идет вакцинирование. Вакцинировано почти 30% населения Краснодарского края, а у нас 2,5%, вот это самый наглядный пример, как власть заботится о своем народе", - отметил Гулия.

Он выразил благодарность бизнесмену Беслану Агрба за приобретение пяти тысяч доз вакцины, но вместе с тем заметил, что этого не достаточно и государство должно предпринять меры для вакцинирования населения.

"Этот вопрос надо решать ускоренными темпами и его затягивание возмутительно. У нас нет достоверной статистики по умершим, она не учитывает умерших за границей и скончавшихся от последствий ковида. В Грузию возят чиновников на лечение, в то время как грузинский госминистр рапортует, что до ста проектов через международные организации реализуется в Абхазии. Эти проекты без сомнения нацелены на уничтожение Абхазии", - подчеркнул глава ветеранской организации.

Гулия заметил, что в ресторанах, кафе и других местах собирается большое количество людей в то время, как государство ввело ряд ограничений в связи с пандемией.

"На многочисленных танцполах, особенно по вечерам, по 50 и более человек прыгают хором, без масок и не применив других мер. При этом власти объявляют карантинные меры, закрывают театры. Сейчас пришла новая информация об отмене проведения Дня добровольца (15 августа – ред.)", - заметил он.

Энергетика и топливо

Член ветеранской организации "Аруаа" Темур Надарая затронул проблемы энергетики, которые существуют в стране.

"В 2014 и 2015 годах мы говорили о модернизации, необходимости того, что нам надо привлекать финансы, что надо относиться к повышению тарифа очень осторожно, потому что у нас люди получают пенсию 2500 рублей, многие не могут платить даже 40 копеек за электроэнергию. Сегодня говорят о том, что мы передадим нашу энергетику в управление, для нас это неприемлемо, на это народ Абхазии отреагирует очень мощно, я думаю, это для власти будет смерти подобно", - подчеркнул он.

Также раскритиковал позицию государства в вопросах роста цен на топливо. По его словам, властями для урегулирования этой проблемы, ничего не было предпринято. Темур Надарая отметил, что сократить рост цен на топливо, можно было бы, урезав ввозной НДС.

"Мы почему-то забываем, что в той цене, которая есть, присутствует 13% ввозного НДС, то есть когда топливо пересекает границу к ее стоимости добавляется 13%. Когда в Абхазии вводился ввозной НДС, то сперва на топливо было введено 5%, потом цифра поднялась, но вы прекрасно помните, что цена на топливо в Абхазии все ровно была меньше, чем это было в России, за счет того, что Россия выделяла квоту в 75 тысяч тонн Абхазии без экспортной российской пошлины", - сказал Темур Надарая.

При этом компенсировать потери от сокращения ввозного НДС, позволил бы рост потребления топлива в республике.