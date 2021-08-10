Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы в Гагре

Девятого августа примерно в 23:00 в центре Гагры произошел инцидент со стрельбой, в результате которого был ранен человек.

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Следственный отдел УВД по Гагрскому району возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью общеопасным способом и по факту незаконного ношения, хранения, перевозки огнестрельного оружия. Об этом Sputnik рассказал прокурор Гагры Беслан Пкин.

"Вчера, примерно в 23:00, в Гагре по проспекту Ардзинба гражданин Астамур Бганба, 1985 года рождения, получил ранение в результате стрельбы, которую совершил Георгий Анкваб, 1990 года рождения. С места преступления он скрылся", - отметил прокурор.

Беслан Пкин добавил, что Бганба получил ранения в бедро и руку, был госпитализирован в Гагрскую районную больницу, где ему провели операцию. Жизни пострадавшего ничего не угрожает.