Суд оставил в силе постановление о возбуждении дела против медиков онкоцентра

Медики Национального онкоцентра Абхазии подозреваются в хищении в особо крупном размере химио- и гормональных препаратов, предусмотренных для онкологических больных.

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Сухумский городской суд не удовлетворил жалобу о признании незаконным постановления о возбуждении уголовного дела в отношении врачей Национального онкоцентра Льва Аргун, Нелли Лагвилава и Ларисы Квеквескири. Об этом сообщается на сайте суда.

Жалоба была подана адвокатом Тания М. Г., защищающей интересы подозреваемой Нелли Лагвилава. Тания требовала устранить допущенные нарушения при возбуждении уголовного дела.

Лев Аргун, Нелли Лагвилава и Лариса Квеквескири подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 157 Уголовного кодекса Абхазии, выразившегося в хищении химио-гормонопрепаратов в особо крупном размере, предназначенных в соответствии с Государственной программой для онкологических больных.

Согласно данным предварительного расследования, подозреваемые, получая химио-гормонопрепараты в соответствии с Государственной программой по обеспечению химиопрепаратами онкологических больных, действующей на территории Республики Абхазия с 2004 года в целях обеспечения оказания квалифицированной специализированной помощи, рационального использования и применения противоопухолевых лекарственных препаратов, путем внесения заведомо ложных сведений в амбулаторные карты больных и реестр по оплате медицинских услуг, необоснованно списывали на пациентов химиопрепараты, в связи с чем был причинен ущерб в особо крупном размере бюджету Республики Абхазия.

Отмечается, что предварительным следствием будет охвачен период времени действия Государственной программы по обеспечению химиопрепаратами онкологических больных с 2017 по 2021 годы.

7 июля Нелле Лагвилава назначен домашний арест сроком на один месяц и 22 дня.

Ранее мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца была избрана в отношении главврача медучреждения Льва Аргун и медсестры отделения химиотерапии Ларисы Квеквескири.

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