Преступление и наказание: прокуроры Абхазии отчитались о проделанной работе

Прокуроры районов Абхазии отчитались по результатам работы за первое полугодие 2021 года и привели сравнительную статистику за аналогичный период 2020 года на коллегии во вторник 10 августа.

О том, как прошли первые шесть месяцев 2021 года для прокуроров, с чем они справились и какие сложности испытывают, к каким законам готовятся поправки и могут ли отменить "домашний арест" в стране, а также с кем собирается прощаться Генпрокурор Адгур Агрба, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Sputnik, Бадри Есиава

Хищения и ущерб государству

На коллегии Генеральной прокуратуры присутствовали министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар и председатель Службы Госбезопасности республики Роберт Киут.

Первый замгенпрокурора Абхазии Дамир Квициния выступил с докладом о проделанной работе за рассматриваемый период, в котором подробно изложил информацию о состоянии законности и правопорядка в республике и деятельности органов прокуратуры за шесть месяцев 2021 года.

В отчете, в частности, говорится, что за первое полугодие выявлено 123 нарушения законодательства, что на девять случаев меньше аналогичного периода годом ранее. Квициния подчеркнул, что значительное внимание было уделено соблюдению бюджетного и иного законодательства, как в рамках плановых проверок, так и по материалам Контрольной палаты.

Во время плановых проверок управления образования столичной администрации и отдела образования Гагрского района выявили нарушения закона о бухгалтерском учете, а также законодательства, регулирующего порядок сдачи госимущества в аренду.

Следственным управлением Генпрокуратуры для принятия процессуального решения направлен материал проверки в отношении бывшего главного бухгалтера управления образования Чания и иных должностных лиц, отметил Квициния.

В действиях этих людей прокуратура увидела признаки хищения чужого имущества в особо крупном размере – чуть больше 1,3 миллиона рублей. В отношении бывшего главного бухгалтера возбудили уголовное дело.

Также в следственное управление Генпрокуратуры для принятия процессуального решения направлен материал в отношении некоего индивидуального предпринимателя по фамилии Тарба, который был исполнителем обязательств по оказанию услуг по договорам с управлением образования Сухума. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере – 3,6 миллиона рублей.

"Выявленные в ходе проверки нарушения в действиях ИП Тарба явились, в том числе, следствием бездействия со стороны налоговых органов, а именно инспекции ИМНС по Очамчырскому району и городу Сухум", - сказал Квициния.

Что касается выявленных нарушений должностными лицами отдела образования Гагрского района и руководителей школ, прокуратура потребовала от районной администрации устранить эти нарушения, не допускать их впредь и привлечь к дисциплинарной ответственности виновных.

Защита от коронавируса

Районные прокуратуры Абхазии также проверили соблюдение распоряжения главы государства о мерах по защите здоровья населения от коронавирусной инфекции. В Очамчыре выявили нарушения санитарных норм на торговых объектах, где, по словам Дамира Квициния, не проводилась ежедневная дезинфекция, а работники не использовали защитные маски и перчатки.

Водители общественного транспорта тоже не следовали рекомендациям медиков. Они не дезинфицировали салоны своих автомобилей, не пользовались медицинскими масками. Пассажиры тоже не отличались бдительностью. По результатам проверок, 12 человек предупредили о недопустимости такого поведения.

Прокуратура Гудаутского района внесла представление местной администрации по выявленным нарушениям в общеобразовательных учреждениях, где также не соблюдались меры защиты от коронавируса. В Гулрыпшском районе восьми индивидуальным предпринимателям в сфере общественного питания тоже сделали предупреждение в связи с этим.

Статистика

Органы предварительного расследования за шесть месяцев 2021 года зарегистрировали 384 преступления, что на 41 случай больше, чем за тот же период 2020 года, отметил в своем докладе Дамир Квициния.

"Значительное увеличение зарегистрированных преступлений наблюдается в Гагрском районе – на 18 случаев, и в Управлении внутренних дел на транспорте МВД Абхазии на 34 единицы. 36 преступлений за аналогичный период 2020 года", - рассказал он.

Количество зарегистрированных преступлений в Гудаутском районе в первые шесть месяцев 2021 года в сравнении с годом ранее сократилось на восемь случаев – с 53 до 45. Число тяжких и особо тяжких преступлений тоже идет на убыль. Как отметил Квициния, таких преступлений зарегистрировано в этом году 112, что составляет 36,6% от общего числа. Раскрываемость их составила 41%, а почти по 60% таких преступлений подозреваемые установлены, но место их нахождения пока неизвестно.

Самыми частыми преступлениями по-прежнему остаются кража, незаконный оборот наркотиков и оружия. За полгода зарегистрировано 75 краж – 19,5% от общего числа преступлений, из них раскрыто каждое третье. За сбыт наркотических средств возбуждено всего лишь шесть преступлений.

"Выявлено несколько фактов крупных партий наркотических средств у лиц, занимающихся сбытом, однако остаются безнаказанными организаторы данных преступлений. Оперативным подразделениям правоохранительных органов следует более тесно взаимодействовать с таможенными и пограничными службами в виду ввоза большей части наркотиков через границу с Россией", - сказал Квициния.

Он добавил, что ужесточение наказания за подобные преступления в судебной практике не нашли своей реализации.

Более 30% от общего количества преступлений связаны с незаконным оборотом наркотиков и культивированием наркосодержащий растений – 117 случаев, из которых раскрыто 84. Это на 53 случая больше, чем за рассматриваемый аналогичный период. Около 25% приходится на незаконный оборот огнестрельного оружия – 95 эпизодов, раскрыто 65.

Пять преступлений были связаны с похищением человека, разбойным нападением и грабежом, что на девять случаев меньше, чем в первые шесть месяцев 2020 года. Из них раскрыто одно похищение и один разбой. Убийства из корыстных побуждений не совершались.

Квициния назвал несколько причин слабой раскрываемости преступлений. Он считает, что эффективной работе мешают слабая работа экспертно-криминалистической службы и недостаточное техническое оснащение экспертно-криминалистического центра, а также нехватка высококвалифицированных специалистов.

С января по июнь включительно в Абхазии было 73 ДТП, в которых погибли 12 человек. По 26 инцидентам возбуждены уголовные дела. В тот же период годом ранее было 92 дорожно-транспортных происшествия и погибло 26 человек.

С целью предотвращения ДТП, уверен Квициния, необходимо повышать квалификацию водителей, осуществлять надлежащий контроль за состоянием дорог, их освещением, уличным движением транспортных средств и должна быть неотвратимость наказания.

За полгода прокуратуры Абхазии возбудили 326 уголовных дел, 231 из которых уже направили в суд, по 18-ти было прекращено производство. В первом полугодие 2020 года возбудили 227 уголовных дел, 154 направлено в суд и по 17-ти было прекращено производство.

Органы МВД республики расследовали 281 уголовное дело и по 210 из них расследование окончено. 197 дел направлено в суд и по 13 прекращено производство. Им было отказано в возбуждении по 524 материалам проверок.

За тот же отрезок времени в судах республики с участием прокуроров рассмотрели 204 уголовных дела, что на 66 дел больше, чем с января по июнь 2020 года.

Борьба с коррупцией

Дамир Квициния напомнил, что 2021 год был объявлен Генеральным прокурором Абхазии – годом активной и бескомпромиссной борьбы с коррупцией. За анализируемый период следственное управление Генпрокуратуры возбудило несколько таких дел, которые вызвали общественный резонанс. Среди них дело в отношении главврача Республиканской больницы Апполона Гургулия, его заместителя Георгия Воуба и штатного сотрудника медучреждения Аслана Цкуя.

По версии следствия, они нанесли материальный ущерб государству на общую сумму более 1,7 миллиона рублей.

После проверки материалов Контрольной палаты о целевом использовании средств Министерства демографии и репатриации, фонда репатриации, жилищно-эксплуатационное управление этого ведомства за 2018, 2019 и 2020 годы установили факт невыполнения работ по договору между министерством и ООО "Ремстрой" о водопроводных сетях в селе Мачара.

Квициния уточнил, что бывший министр демографии и репатриации Беслан Дбар, инженер технадзора фонда репатриации Денис Кове и директор строительной компании Амиран Лакербая присвоили деньги ведомства на сумму более 25 миллионов рублей. Возбуждено уголовное.

"Одним из факторов борьбы с коррупцией является неотвратимость наказания. Однако судебными органами в отношении вышеуказанных фигурантов на первоначальном этапе предварительного расследования, несмотря на тяжесть совершенного преступления и размер причиненного госбюджету материального ущерба, избрана не самая строгая мера пресечения в виде заключения под домашний арест, который вовсе был отменен", - подчеркнул Квициния.

В этом году следственным управлением Генпрокуратуры также возбудили уголовное дело в отношении начальника приемника-распределителя МВД страны, который освободил арестованного.

В Верховном суде продолжается рассмотрение уголовного дела по факту убийства трех человек на набережной Сухума в ноябре 2020 года. Подозреваемые арестованы.

Он также отметил, что следственным управлением Генпрокуратуры завершено предварительное расследование по обвинению бывшего начальника Управления капитального строительства Беслана Агрба, инженера технадзора Вахтанга Бигвава, бывшего гендиректора "Апсныргылара" Игоря Казанба и директора "Очамчырстрой" Ираклия Куркунава.

По итогам предварительного следствия установлена сумма невыполненных работ в рамках реализации Инвестпрограммы на 2015-2017 годы при производстве капитального ремонта водопроводных сетей в селе Члоу в размере 9,4 миллиона рублей. После того, как обвиняемые ознакомятся с материалами дела, его направят в Очамчырский районный суд для рассмотрения по существу.

Бывший гендиректор госкомпании "Абхазтоп" Беслан Авидзба обвиняется в четырех эпизодах хищения имущества компании в особо крупном размере – 31,4 миллиона рублей.

"В рамках расследования уголовного дела проведена работа с кредиторами и дебиторами компании, в ходе которой выявлены новые факты хищения ГК "Абхазтоп" на сумму более 78 миллионов рубля, по которым возбуждено уголовное дело в отношении Беслана Авидзба еще по четырем эпизодам", - отметил Квициния.

Длительность расследования этого уголовного дела связана с большим объемом проводимых следственных действий, охватывающих четыре года деятельности компании, объяснил он и добавил, что в ближайшее время Авидзба будет предъявлено обвинение, и материалы дела в окончательной редакции направят в суд.

Законы и новшества

Первый заместитель генпрокурора Абхазии Руслан Тыркба затронул эпидемиологическую ситуацию в стране, которая не обошла стороной эту госструктуру. Среди сотрудников, с сожалением отметил он, есть заболевание коронавирусом – три человека на сегодня.

"Несмотря на обозначенные сложности, в минувшем полугодии следственным управлением Генпрокуратуры выполнены все плановые мероприятия. На предмет законности, принятых процессуальных решений, за отчетный период проверены и обобщены все уголовные дела приостановленные производством. Проведена проверка качества прокурорского надзора за соблюдением сроков предварительного следствия и содержания под стражей", - в частности сказал он.

Тыркба добавил, что одновременно с плановой работой прокурорами следственного управления отменены незаконные постановления о приостановке предварительного расследования по ряду уголовных дел различной категории.

Начальник Судебного управления Генеральной прокуратуры Даур Амичба в своем докладе вкратце рассказал о проделанной работе за рассматриваемый период и выразил категорические несогласие с некоторыми судебными решения. В пример он привел уголовное дело о посягательстве на жизнь работников милиции, по которому проходили Мизан Зухба, Айнар Зухба, Аслан Зухба, Гарри Авидзба. Суд их оправдал.

"В настоящее время судебное управление внесло представление в Верховный суд на данный приговор и 17 августа мы ожидаем результат по данному уголовному делу. Также завершено рассмотрение уголовных дел, связанных с незаконной выдачей паспортов, бывшим сотрудником милиции Квадзба и уголовного дело о взятке на Бамборском посту ДПС", - сказал он.

По словам Амичба, в производстве судебного управления Генпрокуратуры находится много резонансных дел. Среди них повторный пересмотр уголовного дела по факту похищения Ирины Дочия и Омара Мерцхулава. Также прокуратура поддерживает обвинение в отношении подозреваемых, которые обвиняются в причастности к тройному убийству на набережной Сухума.

Амичба сказал, что сложности в рассмотрении такого рода дел связаны с отсутствием контактов с потерпевшими.

Старший прокурор управления права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Зарина Соблирова подчеркнула, что большая работа в текущем году проведена над законом об оружии и с нормативно-правовыми актами, которые утвердил Кабмин страны.

"Все постановления по разрешению, ношению, хранению оружия. Все лицензионные документы прошли экспертизу. Они поэтапно направляются в Кабинет министров. Все замечания наши и МВД были учтены. Мы пытаемся нормативно-правовыми актами привести закон в соответствие", - сказала Соблирова.

Она также сообщила, что Парламенту будет предложено приостановить действие статьи закона о домашнем аресте, что поддержали в Администрации президента и Совбезе Абхазии.

Обещание Генпрокурора

Во время коллегии с докладами выступили прокуроры районов Абхазии и их заместители, которые доложили руководству о проделанной работе на местах. Генпрокурор республики Адгур Агрба особое внимание уделил деятельности подчиненных в борьбе с коррупцией и в целом остался недоволен ответами.

"В настоящее время из того, что я вижу, есть результаты только в следственном управлении Генеральной прокуратуры. За счет одной Генпрокуратуры законность и правопорядок обеспечить в стране невозможно. Есть территориальные прокуратуры, которые также должны этим заниматься", - сказал он.

Он добавил, что никто, кроме галского прокурора, не обращался в Генпрокуратуру с предложениями о проверках или с просьбой о помощи в противодействии коррупции. Нарушения разного рода есть везде, но их нужно искать и находить, резюмировал он.

Такой подход в работе относительно некоторых прокуроров в районе его не устраивает. В связи с этим он предупредил подчиненных о том, что в декабре 2021 года по каждому из них будут приняты решения.

"Если вы думаете, что этим может заниматься только центральный аппарат Генеральной прокуратуры, то у меня складывается впечатление, что кто-то из прокуроров просто в сговоре. Мы все прекрасно знаем, где и какие нарушения имеются. Будьте добры, максимально внимательно отнеситесь к этому", - заявил Агрба.

Если те, к кому он обращался, не справятся с задачей, пообещал Генпрокурор, это сделают люди, которые придут работать вместо них.