Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 105 человек из 422 протестированных в Абхазии.

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Четыре пациента с COVID-19 скончались в медучреждениях Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.

В Гудаутском ковидном центре умерли три женщины, 38, 79 и 82 лет. В Сухумской инфекционной больнице умер мужчина 74 лет.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 159 пациентов, в тяжелом состоянии 34 человека, состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 25, в Гагрской ЦРБ – 37, 10 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 23199 человек. Зарегистрировано 334 летальных случая. Выздоровели 18427 человек.