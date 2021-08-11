11:13 11 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.60
  • EUR86.36
Поиск

Парламент рассмотрит возможность изменения расходов на нужды Черноморэнерго

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (447)
190 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/04/06/1032163691.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210811/1033015161/Parlament-rassmotrit-vozmozhnost-izmeneniya-raskhodov-na-nuzhdy-Chernomorenergo-.html

Руководство Минэкономики и Черноморэнерго обратились в Народное Собрание с просьбой перераспределить средства, предусмотренные на установку приборов учета электроэнергии, на более актуальные нужды энергоотрасли.

СУХУМ, 11 авг - Sputnik. В парламентском комитете по бюджету рассмотрят возможность перенаправления средств на приобретение счетчиков электричества на другие нужды Черноморэнерго, об этом в эфире радио Sputnik рассказала депутат Народного Собрания Абхазии Натали Смыр. 

Ранее при формировании годового бюджета Парламент республики направил 100 миллионов рублей на установку приборов учета электроэнергии.

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Парламенте предложено перенаправить расходы на приборы учета на борьбу с COVID

Сейчас, по словам Смыр, руководство Минэкономики и Черноморэнерго обратились в Народное собрание с просьбой перераспределить эти средства на более актуальные нужды энергоотрасли страны. 

"При принятии бюджета на 2021 год Парламент предусмотрел на приобретение приборов учета электроэнергии 100 миллионов рублей. Данные 100 миллионов это и есть дотации для Черноморэнерго. Но, в принципе, средства можно перенаправить на первостепенные задачи, которые встали на сегодняшний день. Эти деньги и так запланированы на Черноморэнерго. Сейчас возникли более первостепенные задачи. Были ливневые дожди, чрезвычайные ситуации, что-то сгорело, что-то вышло из строя”, - отметила депутат.

Смыр добавила, что в Минэкономики и Черноморэнерго просят перенаправить средства на замену приборов учета на подстанциях для организации корректной системы техконтроля нагрузок, финансирование работ по капитальному ремонту ВЛ-220 "Ачгура", восстановление поврежденного в результате стихийного бедствия ВЛ "Салхино", приобретение двух трансформаторов для Очамчыра-тяга, где произошел пожар, устранение последствий стихии и в целом на приобретение материалов и оборудования для обеспечения запаса на перспективу.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Озган о повышении тарифов на электроэнергию: не предусматривает шоковой терапии

По словам Смыр, в Парламенте уже прошло комитетское заседание, на котором обсудили этот вопрос. Однако на нем депутаты не пришли к консенсусу. 

"Я должна сказать, что при обсуждении вопроса депутаты не пришли к единогласному решению, - подчеркнула Смыр. - По определенным пунктам депутаты согласились, по остальным нет. Но если говорить о чрезвычайных ситуациях, то у нас есть Фонд президента с бюджетом 350 миллионов и Фонда премьер-министра с бюджетом 50 миллионов рублей. Да, конечно, там тоже очень большие расходы в связи с тем, что очень много людей пострадало и денежные средства из этих фондов направлены нашим жителям, но все, что касается чрезвычайных ситуации, я думаю, можно было бы взять из фонда президента". 

При  этом депутат отметила, что есть понимание в необходимости решить вопросы по ремонту ВЛ "Ачгуара", а также приобретения приборов учета.

© CC0
Эксперт дал оценку плану по оптимизации энергоотрасли Абхазии

"В основном депутаты как раз-таки говорили о ремонте "Ачгуара", о приобретении систем учета на подстанциях, которые будут четко нам говорить, какое количество электроэнергии мы получаем, какое количество и как распределяется. По остальным пунктам, думаю, будут консультации. Комитет будет работать над вопросами изыскания денежных средств. Более того, я хотела бы сказать, что на комитетском заседании прозвучал вопрос, где взять деньги. Сегодня мы уже можем говорить о том, что состоялся курортный сезон. В комитет рапортуют о перевыполнении доходной части по госпошлине, по ввозному НДС. Мы можем профицитную часть перераспределить именно на энергетику. Ничего плохого в этом я не вижу. Бюджет - живой организм. Мы должны посмотреть, сколько получили, сколько потратили, сделать небольшой анализ, и можно уже работать над перераспределением", - считает Натали Смыр.

Депутат добавила, что несмотря на отпуск, депутаты вместе с представителями Минфина и Минэкономики соберутся и в профильном комитете продолжат обсуждения вопроса перераспределения средств на нужды Черноморэнерго. 

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (447)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Братский визит: рабочая поездка Аслана Бжания в Южную Осетию
Основной этап совместного российско-таджикско-узбекского учения
Как правильно выбрать арбуз
Как правильно выбрать спелый и сочный арбуз
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться