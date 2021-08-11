Парламент рассмотрит возможность изменения расходов на нужды Черноморэнерго

Руководство Минэкономики и Черноморэнерго обратились в Народное Собрание с просьбой перераспределить средства, предусмотренные на установку приборов учета электроэнергии, на более актуальные нужды энергоотрасли.

СУХУМ, 11 авг - Sputnik. В парламентском комитете по бюджету рассмотрят возможность перенаправления средств на приобретение счетчиков электричества на другие нужды Черноморэнерго, об этом в эфире радио Sputnik рассказала депутат Народного Собрания Абхазии Натали Смыр.

Ранее при формировании годового бюджета Парламент республики направил 100 миллионов рублей на установку приборов учета электроэнергии.

Сейчас, по словам Смыр, руководство Минэкономики и Черноморэнерго обратились в Народное собрание с просьбой перераспределить эти средства на более актуальные нужды энергоотрасли страны.

"При принятии бюджета на 2021 год Парламент предусмотрел на приобретение приборов учета электроэнергии 100 миллионов рублей. Данные 100 миллионов это и есть дотации для Черноморэнерго. Но, в принципе, средства можно перенаправить на первостепенные задачи, которые встали на сегодняшний день. Эти деньги и так запланированы на Черноморэнерго. Сейчас возникли более первостепенные задачи. Были ливневые дожди, чрезвычайные ситуации, что-то сгорело, что-то вышло из строя”, - отметила депутат.

Смыр добавила, что в Минэкономики и Черноморэнерго просят перенаправить средства на замену приборов учета на подстанциях для организации корректной системы техконтроля нагрузок, финансирование работ по капитальному ремонту ВЛ-220 "Ачгура", восстановление поврежденного в результате стихийного бедствия ВЛ "Салхино", приобретение двух трансформаторов для Очамчыра-тяга, где произошел пожар, устранение последствий стихии и в целом на приобретение материалов и оборудования для обеспечения запаса на перспективу.

По словам Смыр, в Парламенте уже прошло комитетское заседание, на котором обсудили этот вопрос. Однако на нем депутаты не пришли к консенсусу.

"Я должна сказать, что при обсуждении вопроса депутаты не пришли к единогласному решению, - подчеркнула Смыр. - По определенным пунктам депутаты согласились, по остальным нет. Но если говорить о чрезвычайных ситуациях, то у нас есть Фонд президента с бюджетом 350 миллионов и Фонда премьер-министра с бюджетом 50 миллионов рублей. Да, конечно, там тоже очень большие расходы в связи с тем, что очень много людей пострадало и денежные средства из этих фондов направлены нашим жителям, но все, что касается чрезвычайных ситуации, я думаю, можно было бы взять из фонда президента".

При этом депутат отметила, что есть понимание в необходимости решить вопросы по ремонту ВЛ "Ачгуара", а также приобретения приборов учета.

"В основном депутаты как раз-таки говорили о ремонте "Ачгуара", о приобретении систем учета на подстанциях, которые будут четко нам говорить, какое количество электроэнергии мы получаем, какое количество и как распределяется. По остальным пунктам, думаю, будут консультации. Комитет будет работать над вопросами изыскания денежных средств. Более того, я хотела бы сказать, что на комитетском заседании прозвучал вопрос, где взять деньги. Сегодня мы уже можем говорить о том, что состоялся курортный сезон. В комитет рапортуют о перевыполнении доходной части по госпошлине, по ввозному НДС. Мы можем профицитную часть перераспределить именно на энергетику. Ничего плохого в этом я не вижу. Бюджет - живой организм. Мы должны посмотреть, сколько получили, сколько потратили, сделать небольшой анализ, и можно уже работать над перераспределением", - считает Натали Смыр.

Депутат добавила, что несмотря на отпуск, депутаты вместе с представителями Минфина и Минэкономики соберутся и в профильном комитете продолжат обсуждения вопроса перераспределения средств на нужды Черноморэнерго.