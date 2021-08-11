Новое оборудование установили в Республиканском наркодиспансере Абхазии

СУХУМ, 11 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Новое оборудование установили в Республиканском наркологическом диспансере, сказала в интервью Sputnik главный врач лечебного учреждения Ирма Ануа.

"Аппарат был привезен три недели назад, приехал инженер, который собрал это оборудование. Сейчас специалист обучает персонал тому, как нужно пользоваться этим аппаратом. Для того чтобы полностью освоить эту методику, наши специалисты должны будут выехать в Сочи в аналогичную лабораторию, поработать там недели две-три вместе с опытными, чтобы в дальнейшем проводить эти исследования", - добавила она.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Видео Sputnik Ирма Ануа главный врач Наркодиспансера

Новый аппарат может выявить наличие в организме человека более 700 лекарственных препаратов и около тысячи наркотических и психотропных веществ.

Евгений Безруков - сотрудник компании-производителя оборудования © Sputnik / Акоп Кущян

Новое Оборудование в наркодиспансере © Sputnik / Акоп Кущян

Новое Оборудование в наркодиспансере © Sputnik / Акоп Кущян 1 / 3 © Sputnik / Акоп Кущян Евгений Безруков - сотрудник компании-производителя оборудования

"Новое оборудование облегчит работу в том плане, что наши заключения будут достоверными, мы сможем исследовать больший спектр наркотических и психотропных веществ, нежели те, что мы раньше исследовали. Мы теперь сможем выявлять таблетированные формы препаратов, которыми злоупотребляют люди, можем выявить даже те вещества, которыми человек не злоупотребляет, а просто принял", - сказала Ирма Ануа.

Ориентировочно, современный газовый хроматограф российского производства в Республиканском наркологическом диспансере заработает в течение полутора месяцев.

"Это базовое оборудование для определения, в том числе психотропных наркотических веществ, оно нацелено на определение большого спектра веществ, библиотечных данных. В биологическом объекте большой спектр веществ, наряду с обычно присутствующими, если человек злоупотребляет запрещенными препаратами, этот прибор позволит увидеть их наличие", - отметил сотрудник компании-производителя оборудования "Интерлаб" Евгений Безруков.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Видео Sputnik Евгений Безруков - сотрудник компании-производителя оборудования

В отличие от простых анализаторов, аппарат позволяет с точностью определить наличие в организме человека запрещенных веществ. "Можно подготовить 16 образцов, разместить и оставить их на ночь. Сам прибор автоматически будет прокалывать их, и проводить анализ", - заметил Безруков.

Новое оборудование выявляет следы алкоголя, наркотиков и психотропных препаратов в организме человека. Система сможет обнаружить в пробе даже одну-две молекулы алкоголя, наркотиков и различных психотропных препаратов, и даже приблизительное время их принятия.