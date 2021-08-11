Бжания обсудил с Экзековым развитие села и привлечение инвестиций в Абхазию

СУХУМ, 11 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с председателем Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссой Экзековым в среду 11 августа.

Встреча прошла без прессы. Как в беседе с журналистами отметил Экзеков, с главой республики они обсудили ряд вопросов, среди которых были системное развитие Абхазии и взаимодействие ВААК с государством.

"Говорили о том, какую программу нужно формировать, для того чтобы мы дошли до каждой абхазской семьи, для создания условий каждому человеку в Абхазии для активного участия в процессах гармонизации общества, социально-экономического развития государства", - рассказал Экзеков.

Он уточнил, что также на встрече с Бжания речь шла о создании рабочих мест в населенных пунктах страны и привлечении туда инвестиций. В качестве одного из успешных подобных примеров Экзеков привел открытие гостиничного комплекса в селе Тамыш, где жители близлежащих сел получили около ста рабочих мест с зарплатой более 30 тысяч рублей.

Экзеков уверен в необходимости создания условий для защиты инвестиций путем усиления действующих законов или же принятия новых.

"Мы также подробно обсудили вопросы о том, чтобы инвестиции вкладывались в конкретную инфраструктуру для гармоничного развития и сочетания кластеров. Имеется в виду, например, строительство гостиниц и развитие сельского хозяйства", - подчеркнул председатель ВААК.

По словам Экзекова, на встрече с главой государства также затронули тему продолжения реализации проектов, направленных на развитие абхазского языка и культурных проектов, популяризацию апсуара.

В ближайшее время будет создано сообщество, куда войдут крупные предприниматели Абхазии, в рамках которого совместно будут изучать, подготавливать и осуществлять социально-экономическую программу страны, добавил Экзеков.

Экзеков также рассказал, что президент внимательно наблюдает за деятельностью абхазо-абазинского конгресса и высоко оценивает работу этой организации.

"Мы договорились о том, чтобы еще плотнее взаимодействовали с Администрацией президента. Договорились о том, какие в ближайшее время пройдут совещания и о выработке программы для больших возможностей конгресса и эффективности его работы", - сказал он.

Председатель Конгресса с сожалением отметил, что пандемия коронавируса во многом помешала работе возглавляемой им организации и отодвинула сроки выполнения многих задач. Сегодня у ВААК есть представительства в более 40 населенных пунктах по республике, но планировалось, что к этому дню они будут во всех населенных пунктах.

При этом Экзеков подчеркнул, что работа в Конгрессе и реализация многих культурных проектов, несмотря на сложности, не приостанавливались.

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