Устойчивое сельское хозяйство: как реализуется проект для малоимущих семей

О том, как выбирали участников программы, насколько проект оказался востребованным, и какие результаты он приносит уже сейчас, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Сельскохозяйственный проект реализуется благотворительным фондом "Киараз" при финансовом сопровождении программы поддержки гражданского общества, которая является совместной инициативой Европейского Союза и Организации объединенных наций.

Поддержать многодетные семьи

Проект "Устойчивое сельское хозяйство" направленный на поддержку многодетных семей подопечных фонда "Киараз", был создан в прошлом году. Менеджер проекта Тимур Мукба в интервью Sputnik рассказал, что из-за ограниченности ресурсов было решено провести отбор.

"Конечно, хотелось бы поддержать как можно больше семей, но исходя из тех возможностей, которые нам предоставила организация, мы предполагали, что поддержим не менее 20 семей, в итоге мы поддержали 23 семьи. База подопечных благотворительной организации "Киараз" достаточно большая, было из чего выбирать", - проинформировал он.

Для того, чтобы успешно заниматься сельским хозяйством, необходимы соответствующие условия. Участников программы выбирали из семей, которые проживают в сельской местности, у которых есть необходимый огороженный участок земли. Одним из условий было наличие воды на участке.

"Также важный критерий, это количество трудоспособных членов семьи, которые могут помочь. Количество трудоспособных людей в семье должно быть не менее трех. Мы обзвонили семьи, которые желают принять участие в проекте, и спросили соответствуют ли они критериям, которые у нас есть", - объяснил условия проекта Тимур Мукба.

После проведения анализа, организаторы определили более 30 семей, из которых в конечном итоге было отобрано 23 семьи. "Мы объездили все семьи, из них выбрали 23 семьи, которые в большей степени соответствуют критериям. Где-то с водой проблема была, где-то участки не огорожены, кто-то отказался принимать участие, везде разные причины", - заметил менеджер проекта.

© Foto / Кадыр Аргун Участница проекта поливает грядки с баклажанами

Далее наступила стадия обеспечения необходимым оборудованием отобранных семей.

"В первую очередь это мотоблоки, которых в большинстве семей просто не было. Мотоблоки очень сильно облегчают труд крестьянина, это накопительные баки, насосы, шланги, где-то системы капельного орошения, опрыскиватели для обработки сельхозкультур, химические препараты", - перечислил Мукба.

На стадии реализации

Непосредственная реализация проекта "Устойчивое сельское хозяйство" началась с января нынешнего года. Партнером проекта выступил и Центр экологических исследований, занимающийся выращиванием микроводоросли хлорелла.

"С их помощью мы смогли в пятнадцати семьях установить баки для хлореллы, также они помогли с процедурой культивирования хлореллой и расписали, как ее использовать", - рассказал Мукба.

Благодаря обработке растений при помощью хлореллы, они быстрее растут, дают больше урожая и обладают повышенным иммунитетом от различных заболеваний, говорит инициатор проекта.

"В проекте принимает участие наш агроном Георгий Пантия, который занимался выращиванием наиболее эффективных сортов различных сельскохозяйственных культур. Каждой семье были предоставлены рассады где-то более двух тысяч, где-то менее в зависимости от участка, от возможностей семьи. В общей сложности на 23 семьи получилось порядка 52 тысяч рассады", - отметил он.

Участники проекта "Устойчивое сельское хозяйство" уже собирают урожай и реализуют его. "Главная наша цель – это дать возможность облегчить труд крестьянина, предоставить необходимую технику, создать необходимые благоприятные условия. И второе, передать знания, которые дает крестьянам агроном в ходе консультаций. Он рассказывает им, когда надо обрабатывать, как правильно обрабатывать, помимо техники мы даем им знания", - подчеркнул Мукба.

Оксана Зенгишвили – одна из участниц проекта, в интервью "Абаза-ТВ" она рассказала, что для занятия сельским хозяйством ее семью обеспечили всем необходимым.

"Нам дали мотоблок, баки, шланг, и мы сделали помидоры, огурцы, горький и сладкий перец, кабачки, синенькие (баклажаны – прим.), арбуз, дыню. Мы уже продали 800 килограмм огурцов, синенькие повезла, продала за 15 рублей, больше не буду возить на продажу", – говорит она.

Баклажаны, которые уже не выгодно продавать, Оксана закрыла на зиму. Помимо предоставленной помощи, семья самостоятельно купила и установила систему капельного орошения. Различные сельскохозяйственные проекты благотворительная организация "Киараз" реализует на протяжении трех лет.