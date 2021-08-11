Ушел из жизни член Общественной палаты Абхазии Данил Убирия

Данил Убирия – кавалер высшей государственной награды "Ахьдз-Апша" III степени, входил в Общественную палату Абхазии с 2007 года.

СУХУМ, 11 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. На 75-м году жизни скончался глава комиссии по здравоохранению и развитию здорового образа жизни Общественной палаты Абхазии Данил Убирия, сообщила в интервью Sputnik председатель организации Гули Кичба.

"Данил Темурович стоял у истоков создания Общественной палаты Абхазии, он был членом организации с первого созыва. В связи с состоянием здоровья он был назначен начальником аппарата Общественной палаты (с должности зампредседателя ОП - прим.), это тоже очень ответственная работа. Все острые вопросы поручались ему, и он беспрекословно их выполнял", - отметила она.

Кроме того он прилагал много усилий по созданию советов общественности при силовых структурах и других ведомствах, подчеркнула председатель Общественной палаты Абхазии.

"Сейчас в некоторых ведомствах, в том числе силовых структурах присутствуют члены Общественной палаты. Он был инициатором социальных программ, в частности в борьбе с наркоманией, мы ездили по районам, поднимали этот вопрос", - сказала Гули Кичба.

Она рассказала, что Данил Убирия был выпускником Сухумского лицея-интерната, чему очень гордился.

"Вы знаете, что из интерната вышли очень многие выдающиеся личности, начиная от Гиви Камуговича Агрба. Данил Тимурович душой болел за нашу страну, мы потеряли друга, члена Общественной палаты, мы скорбим и сочувствуем всем близким, друзьям, родственникам, его супруге Ирине, с которой они всегда были дружной парой", - говорит Гули Кичба.

Данил Убирия много лет болел онкологией, и, несмотря на поддержку в лечении, как со стороны руководства республики так и Общественной палаты, недуг оказался сильнее, подытожила она.

Данил Убирия родился 26 апреля 1947 года. На протяжении трех созывов он был заместителем Секретаря Общественной палаты, а с 2020 года возглавлял аппарат организации.