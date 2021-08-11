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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 августа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (168)
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Sputnik Абхазия
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В четверг погода Абхазии будет по-прежнему находиться под влиянием теплого сектора южного циклона и прохождением холодного атмосферного фронта.

СУХУМ, 11 авг - Sputnik. В четверг 12  августа в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, к концу дня пройдут сильные ливневые дожди с грозой, днем местами слабый дождь, ночью и утром туман.

Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду, местами с порывами от 10 до 13 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С,  днем от +25°С до +30°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды слабое и значительное 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (168)

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