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Пациент умер в Гудаутском госпитале из-за аварийного отключения ИВЛ

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1448)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210811/1033020509/Patsient-umer-v-Gudautskom-gospitale-iz-za-avariynogo-otklyucheniya-IVL.html

В Гудаутской районной больнице – центральном ковидном госпитале Абхазии стационарное лечение проходят более 150 пациентов, более 30 из них в тяжелом состоянии.

СУХУМ, 11 авг - Sputnik. В результате скачка электроэнергии скончался пациент Гудаусткого ковидного госпиталя 1957 года рождения, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Абхазии. Еще трое человек находятся в тяжелом состоянии.

По информации Минздрава, скачок напряжения произошел в условиях Гудаутской ЦРБ и вывел из строя аппараты ИВЛ в двух палатах реанимационного отделения, в результате чего прекратилась подача кислорода. Медики начали незамедлительную реанимацию пациентов, но спасти жизнь одного из них не удалось.

На месте находятся министр здравоохранения Эдуард Бутба и представитель прокуратуры Абхазии. Будет проведена доследственная проверка случившегося.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1448)

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