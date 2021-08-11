Пациент умер в Гудаутском госпитале из-за аварийного отключения ИВЛ

В Гудаутской районной больнице – центральном ковидном госпитале Абхазии стационарное лечение проходят более 150 пациентов, более 30 из них в тяжелом состоянии.

СУХУМ, 11 авг - Sputnik. В результате скачка электроэнергии скончался пациент Гудаусткого ковидного госпиталя 1957 года рождения, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Абхазии. Еще трое человек находятся в тяжелом состоянии.

По информации Минздрава, скачок напряжения произошел в условиях Гудаутской ЦРБ и вывел из строя аппараты ИВЛ в двух палатах реанимационного отделения, в результате чего прекратилась подача кислорода. Медики начали незамедлительную реанимацию пациентов, но спасти жизнь одного из них не удалось.

На месте находятся министр здравоохранения Эдуард Бутба и представитель прокуратуры Абхазии. Будет проведена доследственная проверка случившегося.