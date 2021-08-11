Более 100 новых случаев коронавируса выявили в Абхазии, двое скончались

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний выросло до 23303. Выздоровели 18906 человек. Зарегистрировано 336 летальных случаев.

СУХУМ, 11 авг - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 429 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвержден у 104 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.

В Гудаутской ковидном госпитале скончались две 80-летние женщины.

© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии

Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 156 пациентов, в тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, в Гагрской ЦРБ – 35, 10 из них в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.