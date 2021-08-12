Возвращение Кодора: как восстановили целостность Абхазии

Под видом проведения полицейской операции Грузия 25 июля 2006 года ввела в верховье Кодора свои войска и на два года закрепилась там.

Кодорское ущелье расположено в верхнем течении реки Кодор, в северо-восточной части Абхазии на высоте чуть более 1300 метров над уровнем моря. Это ущелье представляет собой речную долину, в которой расположены несколько деревень.

Sputnik

Кодорское ущелье – историческая область Абхазии (Дал - ред.), ущелье обладает важным стратегическим значением. Через него пролегает Военно-Сухумская дорога – одна из самых старых коммуникаций Кавказа. На протяжении последних десятилетий Грузия не раз пыталась закрепиться в этой части Абхазии, планируя при удобном случае дальнейшее продвижение своей армии в глубь республики.

© AFP 2019 / VIKTOR DRACHEV Военная операция в Кодорском ущелье

Захват Кодора

25 июля 2006 года под видом проведения полицейской операции Грузия ввела в верховье Кодора части и подразделения министерства обороны, внутренних дел, государственной безопасности, департамента охраны государственной границы и других спецслужб. По информации от Минобороны Абхазии, общая численность группировки войск в разные периоды составляла от 1,5 до 3 тысяч человек.

Главная цель Грузии заключалась в создании плацдарма для нанесения удара на Кодорском оперативном направлении и выходе к столице Абхазии, захвате аэропорта в Бабушере, обеспечении условий для успешного продвижения сухопутной группировки войск Грузии в направлении Гал – Сухум.

Периодически стали происходить провокации в приграничной зоне, систематически нарушалось воздушное пространство Абхазии беспилотными летательными аппаратами вооруженных сил Грузии. С 2007 по 2008 годы над территорией Абхазии было сбито около десяти беспилотных аппаратов.

Жаркий август 2008 года

В ночь с 7 на 8 августа по приказу президента Грузии Михаила Саакашвили войска этого государства из крупнокалиберного артиллерийского орудия начали обстрел столицы Южной Осетии. Началось активное продвижение войск Грузии в восточную часть Цхинвала.

Как только подтвердилась информация о том, что Цхинвал под обстрелом, главнокомандующий Абхазии Сергей Багапш отдал приказ министру обороны республики Мирабу Кишмария привести в боевую готовность разной степени части и подразделения Минобороны и резервистов.

По воспоминаниям замминистра обороны Абхазии Беслана Цвижба, планировалось наступление в направлении верхней части Кодорского ущелья, что отвлекло бы силы противника от наступления на Южную Осетию. Руководство всей операцией было возложено на министра обороны Мираба Кишмария. Были развернуты передовые пункты управления (ППУ) ВС Абхазии на двух главных направлениях. На Кодорском направлении ППУ дислоцировался в Латах, в расположении бывшего 107 поста российских миротворцев. Старшим был назначен первый замминистра обороны, командующий сухопутными войсками, генерал-майор Закан Нанба.

На галском направлении старшим ППУ был назначен заместитель министра обороны по общевойсковой подготовке полковник Александр Павлушко. Общевойсковое запасное управление находилось непосредственно в Генеральном штабе, руководил им начальник Генштаба генерал-полковник Анатолий Зайцев.

Совет Безопасности Абхазии поставил задачу ввести в действие план по проведению наступательной операции на Кодорском оперативном направлении. Восточной группе войск приказали занять оборону в соответствии с планом оборонительной операции. Однако 9 августа 2008 года в 18 часов 26 минут, после ознакомления со складывающейся обстановкой, министр обороны приостановил решение о вводе войск в верхний Кодор до особого распоряжения и отдал предварительные команды на разработку нового плана.

Такое решение было обусловлено несколькими вескими причинами. Атаковать "в лоб" не представлялось возможным из-за мощной оборонительной системы противника. Почти за два года грузинские формирования успели построить ряд опорных пунктов, инженерных сооружений, заминировать мосты, ведущие к ущелью, и скалы вдоль дороги.

Для регулярного сообщения с Грузией, завоза вооружения и боеприпасов заново построили полевой аэродром в Генцвише и военную дорогу через горный перевал. В верхнем Кодоре были собраны запасы оружия, боеприпасов, продовольствия, ГСМ и прочего имущества. Военная инфраструктура позволяла одновременно размещать и готовить к боевым действиям более шести тысяч военнослужащих.

Препятствия на пути

Наличие естественных препятствий не позволяло войскам Абхазии совершать маневры по флангу и в тылу противника, а также применять рейдовые отряды. Системы ПВО противника затрудняли эффективно использовать авиацию, противотанковые средства, имевшиеся в большом количестве у противника, не позволяли использовать на должном уровне бронетанковую технику.

Проведение наступления на укрепленный район частей и подразделений Вооруженных сил Абхазии без мощного огневого поражения противника могло привести к значительным потерям среди личного состава и боевой техники.

"Было необходимо атаковать противника на глубине их расположения. Поэтому было принято новое решение. 11 августа применили авиацию, которая произвела бомбово-штурмовые удары. Применялись специальные бомбы, которые создавали определенные условия для того, чтобы противник был деморализован. Также была задействована артиллерия", - вспоминал Беслан Цвижба.

Военная операция в Кодорском ущелье © Фото : AFP PHOTO / VIKTOR DRACHEV

Военная операция в Кодорском ущелье © Фото : AFP PHOTO / VIKTOR DRACHEV

Военная операция в Кодорском ущелье © AFP 2019 / STR 1 / 3 © Фото : AFP PHOTO / VIKTOR DRACHEV Военная операция в Кодорском ущелье

Зачистка Кодора

Кавалер ордена Леона, генерал-майор Закан Нанба в те годы занимал должность первого заместителя министра обороны Абхазии. Под его командованием в том числе проходила вся спецоперация по освобождению Кодорского ущелья.

О том, что Грузия готовится к агрессии, было известно задолго до августовских событий 2008 года, но куда именно они бросят свои силы, в Абхазию или Южную Осетию, точной информации не было.

"Информация о готовящейся агрессии со стороны Грузии и о том, что она подтягивает к границе технику, у нас была задолго до 8 августа, но мы точно не знали, в каком направлении они ударят. Грузинские власти утверждали, что в Кодорском ущелье у них размещены только полицейские службы, но нам было известно о пребывании там воинских подразделений. Мы готовились к этой операции еще задолго до августовских событий", - рассказал Закан Нанба.

Он вспомнил, что за несколько дней до выдвижения Абхазской армии в сторону верхней части Кодорского ущелья три батальона примерно по 300 человек разместились на территории 106 и 107 миротворческих постов, которые были расположены всего в нескольких километрах от места дислоцирования грузинских войск. Еще одна бригада, Гудаутская, оставалась чуть позади.

Обработка огневых точек

После того как артиллерия и авиация Абхазии обработала огневые точки грузинских подразделений в верхней части Кодорского ущелья, в наступление были брошены две группы по 15 человек под командованием Беслана Цвижба и Гурама Инук-оглы.

"Идти влобовую и расчищать территорию от врага в такой местности практически невозможно. Поэтому мы решили сначала обработать артиллерией, авиацией и минометами определенные высотные точки для того, чтобы "расчленить" вражеские группы и высадить там наших десантников для дальнейшего создания плацдарма. Дальше по такому же принципу расширяли, занимаемую территорию", - вспоминал Нанба.

На освобожденной местности, которую грузинские солдаты спешно покидали, царил хаос, вспомнил генерал-майор. По дороге от военных пунктов к государственной границе Нанба и его бойцы видели разбросанные повсюду, боеприпасы, вещмешки, оружия, обмундирование, несколько автомобилей валялось в обрывах. Военной техники не было, но было много артиллерийских установок. От 300 до 400 автоматов противник сжег перед уходом. Найденные боеприпасы, оружия и техника пополнили запасы Минобороны Абхазии.

Только РПГ было вывезено оттуда около 30 "КамАЗов", почти столько же снарядов от гаубиц. В одном из грузинских штабов абхазские бойцы обнаружили документы, макеты местностей и тактические карты, подтверждающие планы Грузии по нападению на Абхазию после того, как они завершат операцию в Южной Осетии.

Батальон начальника оперативного направления генерал-майора Гурама Инук-оглы дислоцировался в Цебельде и первым добрался до 107 российского миротворческого поста 8 августа 2008 года. Спустя два дня они провели разведку боем для выявления огневых позиций противника по дороге и в лесах.

Во избежание кровопролития и для того, чтобы дать противнику мирно покинуть местность, абхазская сторона не раз предупреждала грузинские подразделения о планируемой артиллерийской и авиационной бомбардировках.

С 11 на 12 августа в разведку боем было брошено около 20 человек. Никто не погиб, но четверо были ранены. Одному из абхазских снайперов пуля попала прямо в лоб и там застряла. Стрелка отбросило на несколько метров в сторону, но он выжил.