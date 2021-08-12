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Тело утонувшей в Адлере девушки обнаружили в акватории Гагры

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Девушка утонула 8 августа в Адлере, морским течением ее принесло к берегам Гагры, сообщают в МЧС Абхазии.

СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Тело 22-летней жительницы Братска Юлии Лукьяновой обнаружили в акватории Гагры вечером 11 августа, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Как отмечают в ведомстве, девушка утонула 8 августа в Адлере, и морским течением ее тело принесло в Гагру.

Тело было доставлено в морг местной районной больницы, прибывшие в республику родственники опознали погибшую.

24 июля в Гагре также было обнаружено тело жителя Санкт-Петербурга Антона Попова, утонувшего в акватории Гагры 22 июля.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, с начала 2021 года в акватории Абхазии погибли 12 человек.

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