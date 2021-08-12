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Стало известно, где в Абхазии будет размещен российский мобильный госпиталь

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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По итогам переговоров руководства Абхазии и России было достигнуто соглашение о командировании в республику российского военного мобильного госпиталя на 150 койко-мест.

СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Военный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации будет базироваться на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, заявил глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба на заседании Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса.

Бутба уточнил, что ранее республика направила в Россию письмо об оказании помощи Абхазии врачебным персоналом и письмо по линии Министерства обороны.

"Как известно, мы ожидаем приезда военного госпиталя Министерства обороны Российской Федерации. Данный госпиталь будет базироваться на территории пансионата "Айтар". Были учтены все санитарные нормы с исключением контакта с корпусами, куда прибывают гости республики", - добавил глава Минздрава.

Дату приезда мобильного госпиталя в республику министр не уточнил.

Мобильный госпиталь Минобороны России работал в Абхазии с 20 октября 2020 года по 1 марта 2021 года. Всего за период работы российские военные медики приняли на лечение и консультацию более 3,7 тысячи жителей республики, из них амбулаторно около 3,3 тысячи человек и стационарно более 450 человек для проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий.

 

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