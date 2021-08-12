Глава Минздрава сообщил детали смерти пациента в Гудаутском госпитале

В среду 11 августа в результате скачка электроэнергии скончался пациент Гудаутского ковидного госпиталя 1957 года рождения.

СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Пациент Гудаутского ковидного госпиталя, который скончался после аварийного отключения электричества в медучреждении, находился на СИНАП-терапии, режим искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением, рассказал на заседании Координационного штаба по защите населения от COVID-19 глава Минздрава Абхазии.

Ранее сообщалось, что скачок напряжения вывел из строя аппараты ИВЛ в двух палатах реанимационного отделения, в результате чего прекратилась подача кислорода. В связи с этим член Координационного штаба, депутат Парламента Илья Гуния уточнил, были ли обеспечены ИВЛ-аппараты бесперебойным электричеством.

Эдуард Бутба в свою очередь рассказал, что пациенты были не на ИВЛ, а на СИПАП-терапии.

"Когда произошло отключение, аппараты перешли в аварийный режим. Далее больной был интубирован, вторая больная тоже", - рассказал он.

Аппараты работают бесперебойно на протяжении полутора лет, сказал Бутба.

"Наверное, у самих аппаратов есть ресурс, компетентные органы вынесут свое заключение", - отметил он.

По словам министра, в настоящее время проходит доследственная проверка по факту произошедшего, специалисты оценят ситуацию и назовут причину трагедии.

"Вчера, в результате скачка электроэнергии на территории Гудаутского ковидного госпиталя в двух палатах реанимационного отделения произошло отключение электричества, по предварительной информации. Аппараты выключились и перешли в аварийный режим работы. Это происходило на глазах медицинского персонала, тут же были начаты реанимационные мероприятия больным. К сожалению, после реанимационных мероприятий больной, который изначально находился в тяжелом состоянии, скончался", - уточнил Эдуард Бутба.

Он также отметил, что вчера состоялась встреча с участием заместителя Генпрокурора, прокурора Гудауты, главврача больницы и сотрудников хозяйствующих служб.

"Вся эта ситуация была доложена руководству страны, президенту, премьер-министру. Сейчас проходит доследственная проверка, специалисты оценят ситуацию и скажут, почему это произошло", - подчеркнул министр.

В Гудаутской районной больнице – центральном ковидном госпитале Абхазии стационарное лечение проходят более 150 пациентов, около 30 из них в тяжелом состоянии.