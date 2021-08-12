Борьба с COVID-19 обошлась Абхазии в 2021 году в 248 миллионов рублей

Большая часть средств, предусмотренных в бюджете для борьбы с COVID-19, тратится на приобретение лекарственных препаратов и медицинского оборудования.

СУХУМ, 12 авг - Sputnik. С 1 января по 12 августа 2021 года на борьбу с коронавирусом было потрачено 248 миллионов рублей, заявил на заседании Координационного штаба по защите населения Абхазии вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.

"Источником являются средства Республиканского бюджета, финансовая помощь, оказанная Хазретом Совменом, диаспорой, средства местных предпринимателей", - подчеркнул он.

Из этой суммы 78 миллионов приходится на июль и 12 дней августа.

"На сегодняшний день в Министерстве финансов по всем обращениям со стороны Минздрава, за исключением расходов на допвыплаты работникам здравоохранения, задействованным в борьбе с ковид, полностью обеспечивается финансирование", - сообщил министр финансов.

Он уточнил, что дополнительные выплаты медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом, прорабатываются, в ближайшее время будут осуществлены выплаты за июнь, в размере 11 миллионов рублей.

Владимир Делба рассказал, что больше всего средств тратится на приобретение лекарственных препаратов, приобретение медицинского оборудования.

"Из 248 миллионов 102 миллиона ушло на эти цели. 21 миллион рублей на приобретение 438 упаковок "Артлегии", государство по мере возможности находит средства и направляет их на приобретение дорогостоящих лекарств. Вчера было поручение президента приобрести еще 150 упаковок "Артлегии", деньги на эти цели есть", - сообщил он.

По словам Делба, в текущем году семь миллионов рублей были потрачены на приобретение вакцины "Спутник V". Был также приобретен кислород на 15,5 миллионов рублей.

"55 с половиной миллионов рублей были направлены на выплаты врачам с января по май. Среднее количество медицинского персонала, который получает выплаты, составляет 578 человек ежемесячно. Уровень доплат составляет от трех до 56 тысяч рублей", - добавил министр финансов.

Около 60-65% от каждого поступившего рубля собственных доходов в бюджете направляются на борьбу с коронавирусом, сообщил министр.