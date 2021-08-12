Координационный штаб рекомендовал ужесточить антиковидные меры в Абхазии

СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Координационный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса предложил ужесточить антиковидные меры.
Координационный штаб предлагает:
- запретить проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных, деловых, развлекательных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях, а также вне помещений, используя террасы, веранды, выносные столики, располагающиеся на территории, непосредственно примыкающей к предприятиям (объектам) общественного питания, иные сборно-разборные конструкции (шатры, тенты, иное), размещаемые во дворах и на прилегающих территориях жилых домов, мест проведения досуга;
© Sputnik / Антон Вергун
- запретить проведение массовых спортивных мероприятий, функционирование объектов спорта, в том числе фитнес-центров, тренажерных залов, плавательных бассейнов (за исключением объектов спорта, входящих в состав имущественных комплексов гостиниц, отелей и иных средств размещения туристов);
- запретить деятельность учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, Дома культуры, концертные и выставочные залы).
- запретить перевозку пассажиров, не использующих средства индивидуальной защиты (медицинские маски);
- запретить доступ к оказанию услуг по перевозке пассажиров водителям, не использующим средства индивидуальной защиты (медицинские маски);
- администрациям продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в г. Сухум и районах Республики Абхазия ежедневно осуществлять профилактическую дезинфекцию торговых объектов и прилегающих к ним территорий;
- установить обязательное использование продавцами (работниками) средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки);
- владельцам стационарных торговых объектов, автозаправочных станций, производственных и общественных зданий еженедельно (не менее одного раза в неделю) осуществлять профилактическую дезинфекцию помещений и прилегающих к ним территорий;
- не допускать к работе сотрудников сферы обслуживания, не использующих средства индивидуальной защиты (медицинские маски).
Координационный штаб также рекомендует:
- гражданам ношение средств индивидуальной защиты (медицинских масок) в общественных местах, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей;
- руководителям коммерческих и некоммерческих организаций освободить работников старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, беременных женщин, работников, имеющих детей дошкольного возраста (матерей на период приостановления деятельности дошкольных учреждений), от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.
© Sputnik / Томас Тхайцук
- Руководителям центральных и местных органов государственного управления, государственных учреждений, предприятий и организаций освободить работников старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, беременных женщин, работников, имеющих детей дошкольного возраста (матерей на период приостановления деятельности дошкольных учреждений), от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.
Согласно документу, Министерству здравоохранения должно быть поручено:
- продолжить информирование населения о мерах по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19;
- с момента возобновления вакцинирования населения от коронавирусной инфекции COVID-19 ежедневно информировать Президента Республики Абхазия и Кабинет Министров Республики Абхазия о результатах вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19;
- совместно с уполномоченными органами государственной власти и управления приступить к комплексным контрольным мероприятиям по постоянному мониторингу деятельности предприятий (объектов) общественного питания и иных объектов санитарно-эпидемиологического надзора на предмет соблюдения утвержденных государственных санитарно-гигиенических норм и правил, устанавливающих санитарно-эпидемиологические требования, направленные на предотвращение распространения на территории Республики Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19.