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Координационный штаб рекомендовал ужесточить антиковидные меры в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210812/1033023337/Koordinatsionnyy-shtab-rekomendoval-uzhestochit-antikovidnye-mery-v-Abkhazii.html

Введение или ужесточение антиковидных мер осуществляется только согласно распоряжению, подписанному президентом Абхазии.

СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Координационный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса предложил ужесточить антиковидные меры.

Координационный штаб предлагает:

  • запретить проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных, деловых, развлекательных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях, а также вне помещений, используя террасы, веранды, выносные столики, располагающиеся на территории, непосредственно примыкающей к предприятиям (объектам) общественного питания, иные сборно-разборные конструкции (шатры, тенты, иное), размещаемые во дворах и на прилегающих территориях жилых домов, мест проведения досуга;
    © Sputnik / Антон Вергун
    Антиковидные меры вступили в силу в Абхазии с 5 июля
  • запретить проведение массовых спортивных мероприятий, функционирование объектов спорта, в том числе фитнес-центров, тренажерных залов, плавательных бассейнов (за исключением объектов спорта, входящих в состав имущественных комплексов гостиниц, отелей и иных средств размещения туристов);
  • запретить деятельность учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, Дома культуры, концертные и выставочные залы).
  • запретить перевозку пассажиров, не использующих средства индивидуальной защиты (медицинские маски);
  • запретить доступ к оказанию услуг по перевозке пассажиров водителям, не использующим средства индивидуальной защиты (медицинские маски);
  • администрациям продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в г. Сухум и районах Республики Абхазия ежедневно осуществлять профилактическую дезинфекцию торговых объектов и прилегающих к ним территорий;
  • установить обязательное использование продавцами (работниками) средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки);
  • владельцам стационарных торговых объектов, автозаправочных станций, производственных и общественных зданий еженедельно (не менее одного раза в неделю) осуществлять профилактическую дезинфекцию помещений и прилегающих к ним территорий;
  • не допускать к работе сотрудников сферы обслуживания, не использующих средства индивидуальной защиты (медицинские маски).

Координационный штаб также рекомендует:

  • гражданам ношение средств индивидуальной защиты (медицинских масок) в общественных местах, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей;
  • руководителям коммерческих и некоммерческих организаций освободить работников старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, беременных женщин, работников, имеющих детей дошкольного возраста (матерей на период приостановления деятельности дошкольных учреждений), от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.
    © Sputnik / Томас Тхайцук
    Борьба с COVID-19 обошлась Абхазии в 2021 году в 248 миллионов рублей
  • Руководителям центральных и местных органов государственного управления, государственных учреждений, предприятий и организаций освободить работников старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, беременных женщин, работников, имеющих детей дошкольного возраста (матерей на период приостановления деятельности дошкольных учреждений), от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.

Согласно документу, Министерству здравоохранения должно быть поручено:

  • продолжить информирование населения о мерах по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19;
  • с момента возобновления вакцинирования населения от коронавирусной инфекции COVID-19 ежедневно информировать Президента Республики Абхазия и Кабинет Министров Республики Абхазия о результатах вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19;
  • совместно с уполномоченными органами государственной власти и управления приступить к комплексным контрольным мероприятиям по постоянному мониторингу деятельности предприятий (объектов) общественного питания и иных объектов санитарно-эпидемиологического надзора на предмет соблюдения утвержденных государственных санитарно-гигиенических норм и правил, устанавливающих санитарно-эпидемиологические требования, направленные на предотвращение распространения на территории Республики Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19.

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