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Анкваб: никому не надо политизировать тему COVID-19

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Заседание Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции состоялось в четверг 12 августа.

СУХУМ, 12 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Никому не надо политизировать тему COVID-19, сказал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб на заседании Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции. 

"Политизировать тему ковида, прямо говорю, никому не надо - ни свату, ни куму, ни брату, ни политическим партиям и общественным организациям. А то отдельные блогеры уже паутиной окружили Гудаутский госпиталь, и оказывается все, что там делается, это их заслуга. Это заслуга людей, которые остаются безымянными, приносят, перечисляют немалые суммы и просят не называть их имена. Таких людей, к счастью, много, а для нас политика превыше всего", - отметил премьер-министр.

Глава Правительства отметил необходимость соблюдения мер безопасности - надевать маски в общественном транспорте, не проводить массовые мероприятия.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Координационный штаб рекомендовал ужесточить антиковидные меры в Абхазии

"Мы имеем примеры, когда на одной свадьбе до ста человек заразилось. Что для этого нужно, распоряжение президента? Президент постоянно интересуется этой темой, днем и ночью. Кого мы только не подключаем к решению тех или иных вопросов", - заметил Александр Анкваб.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 11 августа составляет 23303. Выздоровели 18906 человек. Зарегистрировано 336 летальных случаев.

В среду 11 августа в Гудаутском госпитале из-за отключения электричества скончался пациент на СИПАП-терапии.

12 августа Координационный штаб рекомендовал президенту частично ужесточить антиковидные меры.

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