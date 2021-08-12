Бутба: ситуация с COVID-19 в Абхазии стабильно сложная

СУХУМ, 12 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса рассказал о ситуации в республике с борьбой против COVID-19.

"С июля прошлого года заболеваемость COVID-19 регистрируется нарастающими темпами, население не соблюдает рекомендации медиков. Бессимптомные пациенты распространяют заболевание, посещая массовые мероприятия. Лица, старше 65 лет не соблюдают режим самоизоляции, контактируют с родственниками, имеющими возможность заражения", - подчеркнул он.

Ситуацию с распространением коронавируса в стране он оценил как стабильно сложную. Заполняемость стационаров немного улучшилась, но остается тяжелой и несет за собой сильную нагрузку на систему здравоохранения республики.

"По состоянию на 12 августа 2021 года в Абхазии зарегистрировано 23303 случая COVID-19, 336 летальных случаев, выздоровело 18513, летальность составила 1,4% от заболевших", - сообщил министр.

За время регистрации заболевания 1725 случаев бессимптомного и легкого течения было выявлено у детей. "Если в прежние месяцы среди заболевших COVID-19 был малый процент тяжелобольных пациентов, то теперь мы должны констатировать увеличивающееся количество пациентов с тяжелым течением заболевания", - рассказал Бутба.

С 11 июля по 11 августа прирост заболевших составил 18,7% , общий рост числа заболевших за восемь месяцев нынешнего года составил 59,7%. На 11 августа в стационарах республики лечение проходят 270 пациентов.

"На базе Республиканской СЭС организовано тестирование населения на бесплатной основе. Всего за время распространения коронавирусной инфекции в Абхазии было проведено 104 955 исследований методом ПЦР, 91 694 человека протестировано. В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в республике развернуто 376 койко-мест. Гудаутский ковидный центр на 240 койко-мест, 45 из них в инфекционном корпусе", - отметил он.

Госпиталь обеспечен 14 аппаратами ИВЛ, в основном корпусе больницы в инфекционном отделении подключены 172 кислородные точки. На 12 августа на стационарном лечении в Гудауте находится 152 пациента, 36 из них в тяжелом состоянии и 52 средней степени тяжести.

В Инфекционной больнице Сухума 44 койко-мест, на стационарном лечении там находится 40 человек, из них 15 в тяжелом состоянии. В больнице есть семь реанимационных точек, восемь палат интенсивной терапии и семь аппаратов ИВЛ. Подключена централизованная подача кислорода в восьми точках.

В ЦРБ Гагрского района есть 50 мест для больных коронавирусом, на стационарном лечении находится 39 человек, 12 из них в тяжелом состоянии, 25 средней степени тяжести. В ЦРБ Ткуарчалского района 15 мест, на стационарном лечении находится 11 пациентов, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

В ЦРБ Очамчырского района 27 мест, на стационарном лечении находится 26 человек, в состоянии средней степени тяжести 14 пациентов. Палат интенсивной терапии две, кислород подается в шести точках, проинформировал глава Минздрава.

В амбулаторном центре Сухума было порядка 7 990 обращений, общее количество обслуженных пациентов 1997 человек, количество людей, которых обслужила выездная бригада около более четырехсот.

"В лечении пациентов по республике задействовано 23 медицинских работника. Практика показала, что абсолютное большинство пациентов зависимы от кислорода. В связи с этим, подача кислорода налажена в Гудаутской ЦРБ, Сухумской инфекционной больнице и Очамчырской ЦРБ. Также на данный момент проводится монтаж кислородной станции на 22 точки в Гагсркой ЦРБ", - сказал Эдуард Бутба.

В связи с этим он выразил уверенность в том, что необходимо ограничить работу рынков, общепита, повсеместно ввести масочный режим с взиманием штрафов за несоблюдение. Организациям и предприятиям нужно перевести на дистанционный режим работы сотрудников которым за 60 лет.

Кроме того министр подчеркнул, что в республике необходимо провести массовую вакцинацию, особенно социально активную часть населения. С 12 мая по настоящее время российским препаратом "Спутник V" привито 6, 500 человек, второй компонент ввели 4 344 человек. С 10 августа продолжилась вакцинация населения Абхазии препаратом "Спутник лайт", сказал Эдуард Бутба.